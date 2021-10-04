Almanya’da sel vurgunu: Acil servis araçları ve mağdurlar için gönderilen akaryakıt çalındı

Temmuz ayında Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya ve Rheinland Pfalz eyaletlerinde meydana gelen sel felaketi sonrası başlatılan akaryakıt yardımına vurguncuların dadandığı belirlendi. Bölgede acil servis araçları ve mağdurlar için oluşturulan akaryakıt istasyonlarından günde bazen 100 bin litre yakıt alındığı, bazı araçların kasalarındaki depolara bin litre mazot doldurulduğu ortaya çıktı. OLAYIN ortaya çıkmasının ardından istasyonlarda kontrol başlatıldı. Kontrol sonrası günlük alım miktarının 20 bin litreye kadar düştüğü ifade edildi. Vurguna ilişkin soruşturma başlatıldı. Selden en çok etkilenen ve 133 kişinin yaşamını yitirdiği Bad Neuenahr-Ahrweiler'de, felaketin hemen ardından bölgeye sevk edilen acil yardım araçları için geçici benzin istasyonları oluşturulmuştu.