Almanya'da skandal girişim! İslam'a da el uzatmaya kalktılar
Vatan haini Cem Özdemir'in başını çektiği grup Almanya'daki Müslümanlara kendi İslam anlayışlarını dayatacak.22 Kasım 2018 Perşembe 09:13
Haftalık Die Zeit gazetesinin haberine göre, girişimin kurucuları arasında Yeşiller partisinin eski Genel Başkanı Cem Özdemir, sosyolog Necla Kelek, avukat Seyran Ateş, siyaset bilimci Hamed Abdel-Samad ve psikolog Ahmad Mansour yer alıyor.
Haberde, "Seküler İslam Girişimi'nin" Alman İslam Konferansı'na katılan muhafazakâr dini derneklerin egemenliğini eleştirerek, "çağdaş İslam anlayışının" sesi olmak istediği belirtildi.
Cem Özdemir gibi Türkiye karşıtı bir insanın içinde bulunduğu hareketin buradaki asıl amacı Alman İslamı'nı Müslümanlara dayatabilmek.
Alman içişleri bakanı da toplantıya katılacak
Alman haber ajansı DW'nin haberine göre Alman İslam Konferansı'nın dördüncü dönem genel kurul toplantısı Çarşamba günü Berlin'de düzenlenecek. Toplantının açılış konuşmasını İçişleri Bakanı Horst Seehofer yapacak.
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