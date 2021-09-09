Almanya’da seçim tartışmaları göçmenleri unutturdu: Irkçılık siyasilerin gündeminde yer almıyor!

Almanya'da 26 Eylül'de yapılacak genel seçimler öncesinde siyasi atmosfer kızışırken, adaylar son viraja girdi. Partilerin başbakan adayları seçim vaatlerini insanların hafızasına kazımak için indikleri meydanlarda önem verdikleri konuları sık sık dile getirmeye başladı. Ancak adayların düzenlediği seçim mitinglerinde ön plana çıkan ortak bir nokta var: Göçmenleri unutmaları

Kanayan yara

Ne Hıristiyan Birlik Partileri'nin (CDU/CSU) başbakan adayı Armin Laschet, ne Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) başbakan adayı Olaf Scholz ne de Yeşiller'in başbakan adayı Annalena Baerbock, göçmenlerle ilgili konulara değindi. Almanya'nın kanayan yarası olan NSU, tek kelimeyle bile anılmazken, NSU skandalı bu siyasilerin gündeminde bile bulunmuyor.

Laschetten söz

Seçimlere 17 gün kalmasına rağmen henüz göçmenleri hatırlamayan siyasiler, daha çok koronavirüsle ilgili tedbirleri kaldırma vaadi yarışına girdi. Karanlık cinayetler serisiyle ilgili açıklama bile yapılmıyor. Cinayetlerle ilgili geçtiğimiz aylarda sadece Laschet'ten bir açıklama geldi. Laschet, faili meçhul olayların çözümlenebilmesi için polis bünyesinde özel bir ekip kurulmasını gündeme getirdi

Özel ekip kurulacak

Özel polis ekibi, eski olaylara el atacak. Polis bünyesinde kurulacak bu özel birliğin, faili meçhul olayların aydınlatılması için çalışması öngörülüyor. Türklerin beklentisi ise, Laschet'in sözünün havada kalmaması yönünde. Çünkü Başbakan Angela Merkel de 10 yıl önce "çözeceğiz" sözünü vermişti.

Çözeceğiz demişti

Almanya Başbakanı Angela Merkel, 23 Şubat 2012 tarihinde Berlin'de NSU kurbanları anısına düzenlenen devlet töreninde "Cinayetleri çözeceğiz" diye söz vermişti. Merkel, "Başbakan olarak söz veriyorum: Cinayetleri aydınlatmak, yardım ve yataklık edenleri, perde arkasındaki isimleri ortaya çıkarıp suçlulara hak ettikleri cezayı vermek için elimizden geleni yapacağız" demişti.