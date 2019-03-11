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Almanya'da sanayi üretimi ocakta yüzde 0,8 azaldı

Sermaye malı üretimi yüzde 2,5 gerilerken, tüketim malları üretimi yüzde 1,5 arttı- Enerji üretimi seviyesinde bir önceki aya göre yüzde 3,6 ve inşaatta yüzde 0,2 artış kaydedildi

11 Mart 2019 Pazartesi 12:34
Almanya'da sanayi üretimi ocakta yüzde 0,8 azaldı

BERLİN (AA) - Almanya'da sanayi üretimi, otomobil üretiminin azalmasının etkisiyle ocakta bir önceki aya göre "beklenmedik şekilde" yüzde 0,8 gerileme kaydetti.

Almanya Federal İstatistik Ofisinin (Destatis) açıkladığı geçici verilere göre, mevsimsellikten ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi, Aralık 2018'e kıyasla yüzde 0,8 azaldı.

Sanayi üretimi, Ocak 2018’e göre de yüzde 3,3 azalış kaydetti.

Yüzde 0,4 azalış olarak açıklanan aralık ayı verisi, yüzde 0,8 artış olarak revize edildi.

Piyasalarda, Almanya'da sanayi üretiminin ocakta aylık yüzde 0,5 artması bekleniyordu.

Veriler, ülkede ocakta önceki aya kıyasla enerji ve inşaat hariç sanayi üretiminin 1,2 azaldığını da ortaya koydu.

Söz konusu dönemde sanayi üretimi içerisinde sermaye malı üretimi yüzde 2,5 azalırken, tüketim malları üretimi yüzde 1,5 artış gösterdi. Sanayi dışında, enerji üretimi seviyesinde bir önceki aya göre yüzde 3,6 ve inşaatta yüzde 0,2 artış kaydedildi.

Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanlığından yapılan açıklamada, otomobil sanayisi üretiminde ocak ayında yüzde 9,2’lik düşüş olduğu belirtilerek, otomobil modellerinin değişimi ve tedarik zincirindeki grevlerin otomobil sanayi üretiminde yeni zorluklara işaret ettiği kaydedildi.

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis) verilerine göre, ülkede, ağırlıklı olarak otomobil üreticilerinin yeni emisyon testlerine geçişte zorlanmalarından dolayı geçen yıl ekonomik büyüme yavaşlayarak yüzde 1,5 olarak gerçekleşmişti.

Küresel ticarette ihtilafların artması, İtalya'nın finans sorunu ve Brexit endişesinden dolayı Alman hükümeti, bu yıl için büyüme tahminini yüzde 1,8’den yüzde 1’e revize etmişti. Alman basınına göre hükümet, bunu yüzde 0,8’e düşürecek.

Destatis, cuma günü, Almanya'da ocakta fabrika siparişlerinin aylık bazda yüzde 2,6 azaldığını duyurmuştu.



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Haber Tarihi: 11 Mart 2019 Pazartesi 12:34
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