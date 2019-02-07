0553 313 94 23

Almanya'da sanayi üretimi 4 aydır geriliyor

Almanya'da sanayi üretimi, aralıkta bir önceki aya göre yüzde 1,9 azaldı- Sanayi içerisinde sermaye malı üretimi yüzde 0,9, tüketim malları üretimi yüzde 0,5 azaldı- Sanayi dışında, enerji üretiminde değişiklik olmazken, inşaatta 4,1 azalış görüldü

07 Şubat 2019 Perşembe 11:07
Almanya'da sanayi üretimi 4 aydır geriliyor

BERLİN (AA) - Almanya'da sanayi üretimi, aralık ayında özellikle inşaat sanayisi ve tüketim malları üretiminin azalmasının etkisiyle bir önceki aya göre yüzde 0,4 gerileme kaydetti. Böylece Avrupa’nın en büyük ekonomisinde sanayi üretimi art arda dört aydır azalmış oldu.

Almanya Federal İstatistik Ofisinin (Destatis) açıkladığı geçici verilere göre, geçen yılın aralık ayında mevsimsellikten ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi, kasıma kıyasla yüzde 0,4 azaldı.

Sanayi üretimi Aralık 2017’ye göre ise yüzde 3,9 azalış gösterdi. Daha önce yüzde 1,9 azaldığı açıklanan kasım ayı verisi, yüzde 1,3 azalış olarak revize edildi.

Piyasalarda, Almanya'da sanayi üretiminin aralıkta, aylık yüzde 0,8 artması bekleniyordu. Ayrıca veriler, ülkede aralıkta önceki aya kıyasla "enerji ve inşaat hariç" sanayi üretiminin 0,2 arttığını ortaya koydu.

Ülkede, söz konusu dönemde sanayi içerisinde sermaye malı üretimi yüzde 0,9 azalırken, tüketim malları üretimi yüzde 0,5 azaldı. Sanayi dışında, enerji üretimi seviyesinde bir önceki aya göre değişiklik olmazken, inşaatta 4,1 azalış görüldü.

Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, ülkede sanayi üretiminin art arda dört aydır azalmış olduğu belirtilerek, otomobil sanayisinin üretiminin ise aralık ayında yüzde 7,2’lik artış olduğu ifade edildi. Bakanlık, azalan fabrika siparişlerinin sanayi üretiminde durgunluğa işaret ettiğini bildirdi.

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis) verilerine göre, Alman ekonomisi, ağırlıklı olarak otomobil üreticilerinin yeni emisyon testlerine geçişte zorlanmalarından dolayı geçen yıl ekonomik büyüme yavaşlayarak yüzde 1,5 olarak gerçekleşmişti.

Küresel ticarette ihtilafların artması ve Brexit endişesinden dolayı Alman hükümeti bu yıl için büyüme tahminini yüzde 1,8’den yüzde 1’e revize etmişti.

Destatis, dünde Almanya’da aralıkta fabrika siparişlerinin aylık bazda yüzde 1,6, yıllık bazda yüzde 7 azaldığını açıklamıştı.


Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 07 Şubat 2019 Perşembe 11:07
  1. Almanya
  2. aralık
  3. sanayi üretimi

YORUM YAZ

  • ÖmerÖmer1 sa önce
    Almanya'dan bana ne Ülkemizde hiç pazara çıktınız mı sanayi tesislerinde kaç kişi çalışıyor kaç kişi işten çıkarıldı işsizlik maaşında Avrupa da kaçıncıyız bir de bizi yöneten siyasetçilere bak her gün kendilerine ziyafet çekiyorlar sıkıysa bu haberleri yayınlayın Allah dan korkun bir gün bu millet sizden hesap sorar....
  • Ahmet Ahmet 1 sa önce
    Habere bakın Almanya da sanayi üretimi azalmış ya Türkiye üretim yerlerde sürünüyor işsizlik hat safhada gavurun durumuna üzüleceğinize güzelim ülkemizle ilgilenin yeni akit.

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Gül'den ABD'de yayınlanan skandal haritaya tepki
  1. Gül'den ABD'de yayınlanan skandal..
  2. Futbol: Spor Toto Süper Lig
  3. Plastik atık kimyasal işlemle temiz..
  4. Gül'den ABD'de yayınlanan skandal..
  5. Süper Lig'de dev maçın hakemi açıklandı!
  6. İngilizler yazdı! 'İstanbul'da 5.8'lik..
  7. Global Capital'den Akbank'ın..
  8. Yeni işçinin primi devletten
  9. Kayserispor Fenerbahçe maçı ne zaman..
  10. "Aile sağlam olursa merhamet dünyaya..
  11. Galatasaray-Trabzonspor maçını Ümit..
  12. İçişleri Bakanı Soylu KKTC'de
  13. İYİ Parti'nin 'Andımız' kışkırtması..
  14. Nazire Dedeman bugün ebediyete..
  15. Bina çökmesine dair çarpıcı analiz:..
  16. Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında..
  17. Pakdemirli: 2021 sonunda et ithalatı..
  18. ASO 55. Yıl Ödül Töreni
  19. Turizm Meslek Liseleri Arası Aşçılık..
  20. Fernando Muslera Galatasaray'dan..
O silahı istediler! Türkiye'den Katar'a dev satış
O silahı istediler! Türkiye'den Katar'a dev satış
S-400'lerin Türkiye'ye teslim tarihi açıklandı
S-400'lerin Türkiye'ye teslim tarihi açıklandı
Ordu'da bulundu! Türkiye'nin yeni cevheri olacak
Ordu'da bulundu! Türkiye'nin yeni cevheri olacak
CHP'de Aylin Nazlıaka'ya büyük şok! Etimesgut adayı belli oldu
CHP'de Aylin Nazlıaka'ya büyük şok! Etimesgut adayı belli oldu
Pompeo'dan skandal paylaşım: Türkiye'yi haritada böldüler!
Pompeo'dan skandal paylaşım: Türkiye'yi haritada böldüler!

Günün Karikatürü

07 Şubat 2019
Yolcu otobüsünde skandal! Namaz kılmak istediği için...
Yolcu otobüsünde skandal! Namaz kılmak istediği için...
Erdoğan’dan yeni askerlik talimatı: Süre uzun...
Erdoğan’dan yeni askerlik talimatı: Süre uzun...