Almanya’da salgının başından bu yana 2 Bin 186 Türkiye kökenli öldü

Almanya’da Robert Koch Enstitüsü’nden (RKI) yapılan açıklamaya göre, Almanya’da son 24 saatte 306 kişinin virüs nedeniyle yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı 82 bin 850’ye çıktı. Almanya’da salgının başlangıcından bu yana vefat eden Türkiye kökenlinin sayısı ise 2 bin 186 olarak kayda geçti.

Son 24 saatte 24 bin 329 vaka

Ülkede virüs tespit edilen kişi sayısı 24 bin 329 artışla 3 milyon 381 bin 597’e yükseldi. Haftalık 100 bin kişide görülen yeni vaka sayısı, bugün 153.4 olarak belirlendi. Almanya’da yoğun bakımda tedavi gören Kovid-19’lu hasta sayısının 5 bin 30 olduğu bunlardan 2 bin 921’inin entübe edildiği ifade edildi.