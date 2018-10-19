Almanya'daki silahlı çatışma! 2 kişi öldü, 2 polis yaralandı

Frankenthal Başsavcısı Hubert Strober Kirchheim'da meydana gelen ve iki kişinin öldüğü ve iki polisin yaralandığı olayla ilgili olarak yaptığı açıklamada, oğlunun uyuşturucu kullandığı ve psikolojisi bozuk olun oğlunun kendisini de bıçakla tehdit ettiğini ihbar eden bir annenin olduğu bunun üzerine olay yerine polis ekibi gönderildiği söyledi.

Polise bıçakla saldırdı

Olay yerinde uyuşturucu müptelası genç elindeki bıçakla polis memurlarına saldırdı. Çıkan çatışmada anne ve oğlu ölürken, bayan polis ağır olmak üzere iki polis yaralandı. Uyuşturucu müptelasının polis kurşunuyla öldürüldüğü annenin ise nasıl öldüğü yapılacak otopsinin ardından belirleneceği açıklandı.