0553 313 94 23

Almanya'daki silahlı çatışma! 2 kişi öldü, 2 polis yaralandı

Almanya'nın Rheinland-Pfalz eyaletinin Kirchheim kasabasında meydana gelen silahlı çatışmada iki kişi öldü iki polis yaralandı. Polislerden birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

19 Ekim 2018 Cuma 14:06
Almanya'daki silahlı çatışma! 2 kişi öldü, 2 polis yaralandı

Frankenthal Başsavcısı Hubert Strober Kirchheim'da meydana gelen ve iki kişinin öldüğü ve iki polisin yaralandığı olayla ilgili olarak yaptığı açıklamada, oğlunun uyuşturucu kullandığı ve psikolojisi bozuk olun oğlunun kendisini de bıçakla tehdit ettiğini ihbar eden bir annenin olduğu bunun üzerine olay yerine polis ekibi gönderildiği söyledi.

Polise bıçakla saldırdı

Olay yerinde uyuşturucu müptelası genç elindeki bıçakla polis memurlarına saldırdı. Çıkan çatışmada anne ve oğlu ölürken, bayan polis ağır olmak üzere iki polis yaralandı. Uyuşturucu müptelasının polis kurşunuyla öldürüldüğü annenin ise nasıl öldüğü yapılacak otopsinin ardından belirleneceği açıklandı. 

Haber Tarihi: 19 Ekim 2018 Cuma 14:06
  1. Kirchheim
  2. Almanya
  3. saldırı
  4. Hubert Strober Kirchheim

YORUM YAZ

  • DISACODISACO41 dk önce
    ARTIK ALMANYADA BULUSUYOR TERÖRISTLER SIMDI HITLERIN EMANETINI YERINE GETIRMENIN TAM ZAMANI HITLER ADAM GIBI ADAMDI YHUDILERIN NE HAIN OLDUKLARINI BILDIGI ICIN DÜNYAYIBU MIKROPLARDAN KURTARMAK ISTIYORDUCOOK DOGRU BIR YOLDAYDI SAYIN HITLERYASASAYDI DÜNYA DAHA GÜZEL OLURDU DÜNYA YAHUDI MIKROPLARINDAN TEMIZLENIRDI .
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Star üretime başlıyor
  1. Star üretime başlıyor
  2. Riva'ya görkemli proje
  3. Çatıda hava ateş açıyordu! Bakın kim..
  4. Eminönü'nde bir kişi çevreye ateş..
  5. Gözünü Türkiye'ye çevirdi! Tam 12..
  6. Suudi Arabistan'da Josef de Souza..
  7. Bursa'ya yatırım yağmuru
  8. Hainlere kötü haber! Daha da gelişmişi..
  9. PTT kesin sınav sonuçları açıklandı mı?
  10. Genelge yayımlandı: Mesaide kahvaltı..
  11. BM'den 'Dörtlü Suriye Zirvesi'ne..
  12. Okulda panik! Öğrenciler tahliye edildi
  13. Emniyetten 10 bin polisle denetim!..
  14. Kol ağrıları neden olur? Kol ağrısı..
  15. Kuzey Irak'a hava harekatı! Öldürüldüler
  16. Nüfus müdürlüğü alımları ne zaman..
  17. Polisler anons edemedi! Muhtar..
  18. CHP aday adaylığı süresini 1 hafta..
  19. İstanbul'da yarın bu yollar kapalı..
  20. ABD 1 trilyon doları yakıyor!
BİM A101 Şok aktüel indirim fırsat ürünleri kataloğu listesine göz atın
BİM A101 Şok aktüel indirim fırsat ürünleri kataloğu listesine göz atın
2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman?
Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman?
AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
Sağlık Bakanlığı ek atama 2018
Sağlık Bakanlığı ek atama 2018

Günün Karikatürü

19 Ekim 2018
Elektrikli yerli otomobil görücüye çıktı! İşte fiyatı
Elektrikli yerli otomobil görücüye çıktı! İşte fiyatı
FETÖ’cü silah şirketi hızla büyüyor
FETÖ’cü silah şirketi hızla büyüyor