Almanya’da sahtecilik patladı: Binlerce kişi soruşturuluyor

Alman polisi, sahte aşı belgesi hazırlayan ve kullananlara ilişkin binlerce kişinin soruşturma geçirdiğini duyurdu. Almanya'da sahte korona aşısı belgesiyle restoran ve alışveriş merkezlerine giriş yapmaya çalışan veya eczanelerde dijital aşı kimliği almaya çalışanların sayısı gittikçe artıyor. Alman Protestan haber ajansı epd'nin ilgili bakanlıklar, eyalet emniyet müdürlükleri ve polis arasında gerçekleştirdiği bir anket, tespit edilen sahte aşı belgelerinin sayısının 2021 yılının sonunda artış gösterdiğini ortaya koydu.

Bavyera eyaletinde Aralık ayında bin 900 sahte belge tespit edilirken, 2021 yılı Ekim ayında sahte belge sayısı 340 olarak kaydedilmişti. Kuzey Ren Vestfalya eyaletinde Aralık ayında bin 200'den fazla benzer vakaya rastlandı. Yalnızca Brandenburg eyaletinde Kasım ayına kadar bu sayı artmış olsa da Aralık ayında sahte aşı belgesi sayısının 72'ye düştüğü kaydedildi.

Bazı eyaletlerin somut veri paylaşmamasına ve henüz ortaya çıkarılamayan sahtecilik vakalarının da bulunmasına rağmen, ülke çapında 2021 yılında sayısı en az 20 bine varan aşı belgesinin sahte olduğu tespit edildi. Berlin polis yetkilileri tarafından yapılan açıklamaya göre, şu an dolaşımda olan sahte aşı belgelerinin gerçek sayısına ciddi anlamda ulaşmak mümkün değil.