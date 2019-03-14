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Almanya'da sağlık sisteminde randevu sorunu

Bir araştırmaya göre zorunlu sağlık sigortası olan hastalar, doktordan randevu almak için günlerce bekletiliyor

14 Mart 2019 Perşembe 17:11
Almanya'da sağlık sisteminde randevu sorunu

BERLİN (AA) - Almanya’da zorunlu sağlık sigortalı hastaların günlerce hatta haftalarca doktordan randevu alamadığı belirtildi.

Sağlık Sigortaları Birliği tarafından yapılan bir araştırmaya göre zorunlu sağlık sigortası olan hastaların, özel sağlık sigortası olanlara kıyasla, doktorlardan randevu almak için daha fazla bekletildiği belirlendi.

Almanya'da her 4 hastadan 1’i, uzman bir doktordan randevu almak için ortalama 3 hafta veya daha fazla bekletiliyor.

Şiddetli ağrıları olan hastaların 3’te 1’inin tedavi görmek için 3 günden fazla beklediği kaydedildi.

Acil servise kaldırılan ancak durumu ağır olmayan hastaların 4 saate kadar bekletildiği belirtildi.

Özel sağlık sigortası olan hastaların ise doktordan daha kolay randevu aldığı ve daha az bekletildiği ifade edildi.

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Haber Tarihi: 14 Mart 2019 Perşembe 17:11
  1. Almanya
  2. sağlık sistemi

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