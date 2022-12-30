Almanya’da sağlık kararı! Frene basıldı

Almanya’da koronavirüs kısıtlamaları tartışmaları yeniden başladı. Virolog Christian Drosten’in “Koronavirüs salgını bitti” açıklamalarının ardından FDP’li politikacılar önlemlerin son verilmesini talep ederken, Federal Sağlık Bakanı Karl Lauterbach (SPD) frene bastı. Lauterbach, bir soru üzerine “Klinikler dolu, personel aşırı çalışıyor, aşırı ölüm oranı yüksek ve kış henüz bitmedi. Tüm tedbirlerin derhal sona erdirilmesi pervasızca olacaktır ve Christian Drosten tarafından da talep edilmemektedir” dedi. Drosten, Berlin’de yayımlanan Tagesspiegel gazetesine verdiği demeçte koronavirüsün bir pandemi olarak sona erdiğini söylemişti. Drosten, “Bu kış Sars-Cov-2 ile ilk endemik dalgayı yaşıyoruz, benim tahminime göre bu pandeminin sona erdiği anlamına geliyor” açıklamasında bulundu. Sağlık Bakanı Lauterbach, Drosten’in, koronavirüs dalgalarının endemik duruma geldiği konusunda haklı olduğunu belirtirken, “Ancak salgında dalgalar nüfusun sadece bir kısmını etkiliyor. Bununla birlikte, özellikle risk altında olan kişilerin korunması gerekmektedir. Örneğin, bakım evlerinde maske kullanmak suretiyle bu mümkün olur” dedi.

‘BAHARA KADAR DİKKAT!’

Drosten’in açıklamalarının ardından Federal Adalet Bakanı Marco Buschmann ve Federal Meclis Başkan Yardımcısı Wolfgang Kubicki gibi FDP’li siyasetçiler, önlemlerin derhal sona erdirilmesini istedi. Buna karşılık Yeşiller sağlık politikaları uzmanı Janosch Dahmen ise daha temkinli konuştu. Dahmen, “Şu anda koronavirüsün neredeyse hiç değişmeyeceğini ve hâlâ güçlü olan yayılımının bu kışın sonunda nihayet önemli ölçüde azalacağını gösteren çok şey var. Bahara kadar dikkatli olmaya devam edilmeli ve bu nedenle kapalı alanlarda maske takılmalı, el hijyeni korunmalı ve düzenli havalandırma sağlanmalıdır” dedi.

‘SİYASİ KARARDAN KAÇINILMALI’

SPD Genel Sekreteri Kevin Kühnert de ARD ve ZDF’in ortak programında Enfeksiyon Koruma Yasası’na uyulmasını talep etti. Yasa, 7 Nisan 2023 tarihine kadar toplu taşıma araçlarında seyahat ederken, hastaneler, yaşlılar ve bakım evleri veya doktor muayenehaneleri gibi belirli tesislere girerken maske takma zorunluluğu gibi koruyucu önlemler öngörüyor. CDU/CSU ise ocak ayı başında federal ve eyalet hükümetlerini konuyla ilgili özel bir konferansa çağırdı. CDU/CSU parlamento grubunun sağlık politikaları sözcüsü Tino Sorge, RedaktionsNetzwerk Deutschland’a yaptığı açıklamada, koruyucu önlemlerin çoğunun ülke çapında kaldırılabileceğini söylerken, “Nihayet pandeminin sona erdiğini ilan etmenin zamanı geldi. Koalisyon artık bu temel siyasi karardan kaçınmamalıdır” dedi.