Almanya’da Rusya yanlısı gösteri! Sovyet mezarlığına yaptıkları şaşırttı

DPA, gösteriye katılan insanların Rusça konuştuğunu ve Köln’den Sovyetler Birliği’nin bayrağını taşıyan arabalar ile Bonn’a gittiklerini belirtti.

Almanya polis sözcüsü, gösteriye yüzlerce kişinin katıldığını belirtti. Yapılan açıklamada yetkililerin göstericilerin taşkınlık yapmaması için sıkı güvenlik önlemleri aldığı ve herhangi bir olayın yaşanmadığı ifade edildi.

DPA, Berlin’in Ukrayna’yı Rusya’ya karşı desteklemek adına silah gönderdiğini açıklamıştı. Bloomberg ise, teslim edilen silah sevkiyatında yaklaşık bin 500 Strela füzesi, 100 MG3 silahı ve hafif silahlar için yaklaşık 8 milyon merminin yer aldığını belirtti.

Almanya, silahların yanı sıra, Ukrayna güçlerine destek olmak için çeşitli tıbbi malzemeler, yaklaşık 350 bin adet gıda paketi ve 50 ambulans göndermişti.