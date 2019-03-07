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Almanya'da Regaip Kandili

Diyanet İşleri Türk İslam Birliği Köln Merkez Camisi'nde program düzenlendi

07 Mart 2019 Perşembe 23:23
Almanya'da Regaip Kandili

KÖLN (AA) - Almanya'nın Köln kentinde camileri dolduran Müslümanlar, Regaip Kandili'ni idrak etti.

Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Köln Merkez Camisi'nde düzenlenen programda, din görevlileri Naci Şengün ve Seyfettin Erkan, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından Mevlid-i Şerif okudu.

Köln DİTİB Dini Danışma Kurulu Başkanı Dr. Muharrem Kuzey, gecenin anlam ve önemini anlatarak, bu gecenin dua ve ibadetle geçirilmesi gereken maneviyatı büyük bir gece olduğunu belirtti.

Kuzey, İslam aleminin peygamberi Hazreti Muhammed'in bu gece, "Rabb'imiz İslam ümmeti olarak bizlere recep ve şaban aylarını mübarek eyle, bizi biz kılan değerlerle mübarek eyle, bizlere, işlediğimiz bütün kötülükleri arkamızda bırakarak Kur'an ayına, ramazan ayına kavuşmayı nasip eyle." şeklinde dua ettiğini aktardı.

Regaip Kandili'nin mübarek üç ayların müjdecisi olduğunu hatırlatan Kuzey, bu gecenin İslam tarihi boyunca mümin topluluklar tarafından idrak edildiğini ifade etti.

Programın sonunda, DİTİB Genel Başkanı Kazım Türkmen cemaat ile tokalaşarak cemaatin kandilini kutladı.

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Haber Tarihi: 07 Mart 2019 Perşembe 23:23
  1. Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB)
  2. Köln Merkez Camisi
  3. Regaip Kandili

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