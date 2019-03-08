0553 313 94 23

Almanya’da, Regaib Kandili coşkusu

Mübarek üç ayların başlangıcı, Ramazanı şerifin habercisi olan Regaib Kandili, Almanya’nın Köln şehrinde yer alan DİTİB Merkez Camii’nde coşkuyla idrak edildi.

08 Mart 2019 Cuma 00:19
Almanya’da, Regaib Kandili coşkusu

Mübarek üç ayların başlangıcı, Ramazanı şerifin habercisi olan Regaib Kandili, Almanya’nın Köln şehrinde yer alan DİTİB Merkez Camii’nde coşkuyla idrak edildi.



Tüm dünyada olduğu gibi, Almanya’da da Müslümanlar üç ayların başlangıcı olan Regaib Kandili için camileri doldurdu. Almanya’da, Diyanet İşleri Türk İslam Birliğine (DİTİB) bağlı camilerin dolup taştığı bu gecede eller alemlerin Rabbi Yüce Allah‘a dualar için açıldı. Almanya genelindeki bütün camilerde Regaib Kandili münasebetiyle Kur’an-ı Kerim, mevlid-i şerif ve ilahiler okunarak gecenin anlam ve önemine binaen vaazlar verildi. Köln DİTİB Merkez Camii‘nde kandil özel programı gerçekleştirildi.



Akşam namazının ardından gerçekleştirilen Regaib Kandili programında, Köln DİTİB Merkez Camii din görevlileri Naci Şengün ve Seyfettin Erkan tarafından Kur’an-ı Kerim, ilahiler ve mevlid-i şerif okundu. Köln DİTİB Dini Danışma Kurulu Başkanı Dr. Muharrem Kuzey tarafından Regaib Kandili‘nin dinimizdeki yeri, gecenin dua ve ibadetle geçirilmesinin manevi değerini anlatan bir konuşma yapıldı. Kuzey, konuşmasına Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed aleyhisselamın yaptığı duayı işaret ederek "Rabbimiz İslam ümmeti olarak bizlere Recep ve Şaban aylarını mübarek eyle, bizi biz kılan değerlerle mübarek eyle, bizlere, işlediğimiz bütün kötülükleri arkamızda bırakarak Kur’an ayına, Ramazan ayına kavuşmayı nasip eyle" şeklinde dua ederek başladı. Regaib Kandili’nin mübarek üç ayların müjdecisi olduğunu ifade eden Kuzey, "Regaib Kandili bizi mübarek üç aylara kavuşturan, Ramazan-ı Şerif’in müjdecisi bir gece olarak tarih boyunca mümin topluluklarca idrak edilmiştir" dedi.



Program yapılan duaların ardından DİTİB Genel Başkanı Kazım Türkmen ve Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Dilek, cemaat ile tokalaşarak cemaatin kandilini kutladı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 08 Mart 2019 Cuma 00:19
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bülent Korkmaz'dan Galatasaray'a gözdağı!
    1. Bülent Korkmaz'dan Galatasaray'a..
    2. AK Partili Menderes Türel'in eşi..
    3. Sahil Güvenlik ekipleri mültecilere..
    4. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü
    5. Kılıçdaroğlu’ndan Selçuk sürprizi
    6. Çok tehlikeli adım! ABD yasaklı beyaz..
    7. Ege Denizi'nde düzensiz göçle mücadele
    8. Doğru Yol Partisi'nden 31 Mart..
    9. Yüksekova’da Regaip Kandili idrak..
    10. Almanya’da, Regaib Kandili coşkusu
    11. Ali Erbaş'tan önemli mesajlar:..
    12. Yıldırım'a "Denizcilik Üstün Hizmet..
    13. Üsküp'te KOMEK'in resmi açılışı
    14. "Körfez ülkeleri ortak askeri..
    15. "Cumhur İttifakı demokrasinin ve..
    16. İslam Alemi coşkuyla camilere koştu
    17. Mısır'da "Şia Fitnesi" davası sanığına..
    18. Trump’ın özel temsilcisi, Venezuela ve..
    19. GÜNDEM ÖZETİ / 8 Mart 2019
    20. Özhaseki, MHP ilçe teşkilatıyla buluştu
    21. Giresun’da kandil heyecanı
    22. Düzce jandarması zehir tacirlerine göz..
    23. Ali Koç'tan korkutan uyarı: Ceza..
    24. Saadet Partisi'nin Beykoz mitingi
    25. Anadolu’nun En Büyük 500 Şirketi..
    26. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde..
    27. Eynesil Kaymakamı Ermiş’ten sağduyu..
    28. Muğla'da 2 caretta caretta ölü bulundu
    29. Uzun süredir aranıyordu! FETÖ firarisi..
    30. Kuzey Makedonya ve Bosna Hersek'te..
    İç güvenlik tehdidi haline geldi! TSK'da yasaklanabilir
    İç güvenlik tehdidi haline geldi! TSK'da yasaklanabilir
    ABD en cazip teklifle geldi!
    ABD en cazip teklifle geldi!
    Flaş gelişme! S-400'lerin ilk teslimat tarihi açıklandı
    Flaş gelişme! S-400'lerin ilk teslimat tarihi açıklandı
    İki ay içinde başlıyor! Elektrik, su ve doğalgaz aboneliklerinde yeni dönem
    İki ay içinde başlıyor! Elektrik, su ve doğalgaz aboneliklerinde yeni dönem
    Çavuşoğlu, CHP'nin kalesinde konuştu: Burada toplantı yapamıyorum, misafirler benimle dalga geçiyor
    Çavuşoğlu, CHP'nin kalesinde konuştu: Burada toplantı yapamıyorum, misafirler benimle dalga geçiyor

    Günün Karikatürü

    8 Mart 2019
    Cağaloğlu Anadolu Lisesinde Mescid-i Aksa hazımsızlığı!
    Cağaloğlu Anadolu Lisesinde Mescid-i Aksa hazımsızlığı!
    Türkiye adım atarsa 'kilit' ülke olur
    Türkiye adım atarsa 'kilit' ülke olur