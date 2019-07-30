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Almanya'da raylara itilen çocuğun hayatını kaybetmesi

Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer, tren garlarında polis memurlarının görünür şekilde varlık göstermesi ve garların daha fazla kamerayla izlenmesi gerektiğini bildirdi

30 Temmuz 2019 Salı 19:29
Almanya'da raylara itilen çocuğun hayatını kaybetmesi

BERLİN (AA) - Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer, halkın güvenlik hissini güçlendirmek için tren garlarında polis memurlarının görünür şekilde varlık göstermesi ve garların daha fazla kamerayla izlenmesi gerektiğini belirtti.

Seehofer, dün Frankfurt Tren Garı'nda bir kişinin, anne ve 8 yaşındaki çocuğunu trenin önüne itmesi sonucu çocuğun yaşamını yitirmesinin ardından Berlin'de Federal Polis Teşkilatı Başkanı Dieter Romann ve Federal Kriminal Dairesi Başkanı Holger Münch ile bir araya geldi.

Bakan Seehofer, ülkedeki güvenlik durumunun değerlendirildiği görüşmenin ardından düzenlediği basın toplantısında, Frankfurt Tren Garı'nda soğukkanlılıkla işlenen cinayet nedeniyle derinden üzüldüğünü söyledi.

Failin en ağır cezayı alması için hukuk devleti çerçevesinde tüm olanakların kullanılacağını ifade eden Seehofer, sağ kurtulan anneye ve ailesine başsağlığı diledi.

Bu olaydan sonuç çıkarılması ve halkın güvenlik hissinin pekiştirilmesi gerektiğini vurgulayan Seehofer, tren garlarında polis memurlarının görünür şekilde varlık göstermesi ve garların daha fazla kamerayla izlenmesine ihtiyaç olduğunu bildirdi.

- Maliye ve Ulaştırma bakanlarıyla görüşecek

Seehofer, ülkede 5 bin 600 tren garı bulunduğu göz önüne alındığında bunun zor bir görev olacağına işaret ederek, gerekli önlemlerin alınması için Maliye ve Ulaştırma bakanlarıyla görüşeceğini ifade etti.

Bakan Seehofer, bu olaydan bağımsız olarak "bariyerler yerleştirilmeden ülke sınırların akıllı bir şekilde korunmasını" istedi.

- İsviçre'de aranıyor

Saldırganla ilgili bilgi veren Federal Polis Teşkilatı Başkanı Romann da zanlının 1979 Eritre doğumlu, evli ve üç çocuk babası olduğunu söyledi.

Zanlının 2006'da İsviçre'ye iltica talebinde bulunduğunu ve 2008'de başvurusunun kabul edildiğini belirten Romann, bu kişinin oturma izni aldığı İsviçre'de yaşadığını bildirdi.

Romann, geçen hafta perşembe günü komşusunu bıçakla tehdit ederek eve kapattıktan sonra kaçan zanlının İsviçre makamlarınca arandığını kaydetti.

- Psikolojik tedavi görüyormuş

Öte yandan, Zürich Emniyet Müdürlüğünden Bruno Keller de düzenlediği basın toplantısında, saldırganın komşusuna yönelik saldırısından önce herhangi bir şiddet olayına karışmadığını, bu yıl psikolojik tedavi gördüğünü ifade etti.

Toplantıya katılan Zürich Emniyet Müdürlüğü yetkilileri de Hristiyan-Ortodoks Cemaati üyesi olan zanlının ocak ayından bu yana çalışmadığı bilgisini verdi.

Saldırgan, dün Frankfurt Tren Garı'nda bir anne ile 8 yaşındaki çocuğunu trenin önüne itmiş, çocuk trenin altında kalarak yaşamını yitirmişti.

Olay yerinden kaçan zanlı, tren garının yakınlarında yakalanmış, bugün çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

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Haber Tarihi: 30 Temmuz 2019 Salı 19:29
  1. Alman İçişleri Bakanı Horst Seehofer
  2. Almanya
  3. Almanya'da raylara itilen çocuğun hayatını kaybetmesi
  4. Frankfurt Tren Garı

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