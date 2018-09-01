Almanya’da rafineride patlama: 8 kişi yaralandı

Tuna Nehri kıyısındaki rafinerinin bulunduğu Pfaffenhofen kasabasında afet alarmı verildi. Olayın ardından polis ve itfaiye bir taraftan patlamanın ardından yangına müdahale ederken, poliste rafineri bölgesinde oturan sakinleri tahliye ederek zehirlenmeye karşı güvenli bölgelere tahliye etti.

Patlama sonucu yangının devam ettiğini belirten yukarı Bavyera polis sözcüsü Hans-Peter Kammerer, duman zehirlenme riskinin kalmadığını açıkladı. Yangına ve tahliye operasyonuna 400 kişilik bir kuvvetle müdahale edildiği belirtildi.