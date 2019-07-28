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Almanya’da "polis şiddeti" tartışması

Ülkede, yılda en az 12 bin polis şiddeti gerçekleşiyor

28 Temmuz 2019 Pazar 18:05
Almanya’da "polis şiddeti" tartışması

BERLİN (AA) - Almanya’da yılda en az 12 bin polis şiddeti gerçekleştiği bildirildi.

Alman Birinci Televizyon Kanalı ARD’de yayınlanan Kontraste ve Spiegel dergisinin haberinde, Bochum Üniversitesinin polis şiddetine ilişkin yaptığı araştırmaya yer verildi.

Araştırmayı yapan kriminolog Tobias Singelstein, yılda 12 bin polis şiddeti gerçekleştiğini ancak bunların 2 bininin savcılar tarafından takibe alınmasıyla duyulduğunu belirtti.

Bu suçların nadiren cezalandırıldığını ifade eden Singelstein, olayların yüzde 2'sinin mahkeme önüne çıktığını ve sadece yüzde 1 olayda ceza verildiğini kaydetti.

Singelstein, olayların aydınlatılmasının düşük olmasından polise ile ilişkilere zarar vermek istemeyen savcıların sorumlu olduğunu vurguladı.

- Frankfurt'ta polis şiddeti

Frankfurt’taki disko Gibson'da dün akşam çıkan kavgaya müdahale eden polislerin bir kadının saçlarından çekmesi, diğer kişilere de biber gazı sıkması polis şiddetinin Almanya'da tekrar gündeme gelmesine neden oldu.

Olayın görüntülerinin sosyal medyada yayılması sonucu polislerin müdahalesi büyük tepki çekti.

Frankfurt polisi yaptığı açıklamada, olayla ilgili görüntüleri ciddiye aldıklarını ancak kavgaya karışan kişilerin polise agresif tavırlar sergilediklerini ve polise saldırıda bulundukları ifade edildi.

Açıklamada, olayla ilgili görüntülerde sadece polisin müdahalesinin yer aldığı ancak polise saldıranların bulunmadığı belirtilerek, konuya ilişkin objektif olunması gerektiği kaydedildi.

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Haber Tarihi: 28 Temmuz 2019 Pazar 18:05
  1. Almanya
  2. polis şiddeti

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