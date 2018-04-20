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Almanya'da "polis" krizi büyüyor

Son dönemlerde yaşadığı ekonomik sorunlarla gündeme gelen Almanya'da bir kriz daha patlak verdi. Ülkenin Brandenburg kentinde polis olarak görev yapabilecek yeterli sayıda insan bulanamadığından dolayı yeni bir karar alındı.

20 Nisan 2018 Cuma 15:15
Almanya'da "polis" krizi büyüyor

Almanya'nın Brandenburg kenti emniyet müdürlüğü, yerelde polis olarak görev yapabilecek yeterli sayıda insan kaynağı bulamadığından Polonya vatandaşlarının da başvurularının kabul edileceğini açıkladı.

Financial Times'da yer alan habere göre, yıllar süren kemer sıkma politikalarının ardından personel sayısı artırılması istenen Brandenburg polisi, sıra dışı bir yol izledi ve yeterli yerel talep gelmeyince Polonya vatandaşlarını işe almaya başladı.

Polis teşkilatı 2016 başlarında Polonya genelinde istihdam fuarlarına katıldı ve ana sayfasında "Sınırsız Avrupa sayesinde… Vatandaşlığınızın hiçbir önemi yok" yazan bir web sitesi kuruldu.

Habere göre Polonya'da hayli tepki gören ve sosyal medyada da çok konuşulan karar, toplum düzeni ve terörizm tehlikesi endişeleri giderek artan Almanya'da Şansölye Merkel'in polis gücüne 15 bin yeni memur eklenmesi kararı aldıktan sonra bir gereklilikti. - İstanbul

 

Haber Tarihi: 20 Nisan 2018 Cuma 15:15
  1. Emniyet Müdürlüğü
  2. Times Gazetesi
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