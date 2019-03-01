0553 313 94 23

Almanya'da perakende satışlar ocakta yıllık yüzde 2,6 arttı

Ülkede takvim ve mevsimsel etkilerden arındırılmış perakende satışlar, ocakta yıllık yüzde 2,6, aylıkta ise 3,3'lük artış kaydetti

01 Mart 2019 Cuma 12:38
Almanya'da perakende satışlar ocakta yıllık yüzde 2,6 arttı

BERLİN (AA) - Almanya’da perakende satışlar, ocak ayında yıllık yüzde 2,6'lık artış gösterdi.

Almanya Federal İstatistik Ofisi'nin (Destatis) yayımladığı geçici verilere göre, takvim ve mevsimsel etkilerden arındırılmış perakende satışlar, bu yılın ocak ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,6 arttı. Satışlar, bir önceki aya kıyasla ise yüzde 3,3 yükseldi.

Perakende satışlar, piyasalardaki aylık yüzde 2 artış beklentisinin üzerinde gelirken, aylık artış oranı 2016 Ekim’den beri en güçlü artış olarak dikkati çekti. Aralıkta yüzde 4,3 düşüş gösteren perakende satışlar verisi ise yüzde 3,1 düşüş olarak revize edildi.

Almanya’da toplam istihdamın 45 milyon kişiyi geçerek rekor kırması, faiz oranlarının düşük olması ve aylık gelirlerin de yüksek olması hane halkı harcamalarını desteklerken, bu harcamalarda Alman ekonomisinin büyümesine önemli katkı sağlıyor.

Öte yandan, pazar araştırma şirketi GfK’nin salı günü yayınladığı araştırma verilerine göre, Almanya'da hane halkı harcamaları, bu yılın birinci çeyreğinde genel ekonomik büyümeyi destekleyecek görünümde.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 01 Mart 2019 Cuma 12:38
  1. Almanya
  2. ocak
  3. perakende

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Başkan adayı Tütüncü: “Kepezlilerin güveni ile yola çıktık”
    1. Başkan adayı Tütüncü: “Kepezlilerin..
    2. Belediye Başkan Adayı Özkar’dan İnanç..
    3. TEM Otoyolu Seyrantepe mevkiinde..
    4. "KOBİ'ler yeni paketi kullanarak..
    5. Paris Büyükelçiliğinde Türkiye-Afrika..
    6. Yargıtay 14. Ceza Dairesi üyesi..
    7. (Özel) Başkan adayı: "Bütün mal..
    8. Türkiye Foto Muhabirleri Derneğinden..
    9. Başkan Altay e-mitingde Konyalılarla..
    10. İTO Başkanı Avdagiç: "KOBİ’ler üretim..
    11. CHP’li Sandal: "İşsizliği çözmek için..
    12. ILO'dan "Cinsiyete Dayalı Ücret..
    13. Amcasını öldürerek parçalara ayıran..
    14. Lapseki’de Cumhur İttifakı Aday..
    15. Almanya'da şubatta işsiz sayısı azaldı
    16. Sıkıldığınız dövmeden kurtulmak mümkün
    17. Borsa ilk yarıda düştü
    18. Ankara’da yoğun İran mesaisi
    19. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca:..
    20. İl Müdürü Öztürk şampiyon sporcuları..
    21. Başsoy,Toplu Taşıma İşverenleri..
    22. Sahne sırası gençlerde
    23. SOLOTÜRK’ten fetih provası
    24. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat..
    25. Patlama yaralanan askere ziyaret
    26. Okul yönetimi ‘karanlık oda’..
    27. Derebucak’ta öğrencilere obeziteye..
    28. ‘Haydi sende oyna’ Twinning projesi..
    29. Avro Bölgesi'nde işsizlik ocakta..
    30. Bakan Varank: ’’Cumhurbaşkanımızın..
    İşte 28 Şubat postmodern darbesi böyle gerçekleşti!
    İşte 28 Şubat postmodern darbesi böyle gerçekleşti!
    “İslam’dan aldığımız referansla yolumuzu belirleriz”
    “İslam’dan aldığımız referansla yolumuzu belirleriz”
    ‘Parti kurun’ diye gaz veren Abdüllatif Şener’den yeni iddia!
    ‘Parti kurun’ diye gaz veren Abdüllatif Şener’den yeni iddia!
    Yapan yandı! 46 bin lira cezası var
    Yapan yandı! 46 bin lira cezası var
    Tacizde bulunan F-16'lar etkisiz hale getirildi
    Tacizde bulunan F-16'lar etkisiz hale getirildi

    Günün Karikatürü

    1 Mart 2019
    Bir dönemin 'derin devleti' olarak tanınıyordu... Kıraç ‘Fransız bakan’a neden para verdi?
    Bir dönemin 'derin devleti' olarak tanınıyordu... Kıraç ‘Fransız bakan’a neden para verdi?
    Mısır'daki tren kazasında Sisi detayı!
    Mısır'daki tren kazasında Sisi detayı!