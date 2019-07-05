0553 313 94 23

Almanya'da PEGIDA'cıların Lübcke cinayetine ilişkin söylemleri infiale yol açtı

Aşırı sağcı bir Alman tarafından öldürülen Kassel Valisi Walther Lübcke hakkında PEGIDA gösterisinde yapılan yorumlar Almanya'da infiale neden oldu- Yorumlara siyasetçilerden tepki yağdı, Dresden Savcılığı konuyla ilgili soruşturma başlattı

05 Temmuz 2019 Cuma 21:46
Almanya'da PEGIDA'cıların Lübcke cinayetine ilişkin söylemleri infiale yol açtı

BERLİN (AA) - Almanya'nın Dresden kentinde 2014 yılında kurulan İslam ve göçmen karşıtı PEGIDA hareketinin gösterisinde, Kassel Valisi Walther Lübcke cinayetine ilişkin sarf edilen sözler infiale yol açtı.

PEGIDA'cı göstericileri takip eden Alman Birinci Televizyon Kanalı ARD muhabirlerinin Kassel Valisi Lübcke'nin öldürülmesi konusundaki sorusuna gösteriye katılan Almanlardan bazılarının, "Aşırı sol tehlikesine kıyasla her iki ya da üç yılda bir, bazı nefret nedenleriyle cinayet nispeten normal.", 'Ben Walter Lübcke'yi vatan haini olarak görüyorum. Kim kendi milletinin göç politikası yüzünden ülkeyi terk etmesini istiyorsa benim gözümde vatan hainidir.'', ''İşlenen cinayet bir nevi insani tepkidir.'' karşılığını vermesine siyasilerden tepki geldi.

Hristiyan Demokrat Partili (CDU) Saksonya Eyalet Başbakanı Michael Kretschmer, göstericilerin Lübcke cinayetine ilişkin kullandığı ifadeleri "iğrenç, utanç verici ve tümüyle kabul edilemez" olarak niteledi.

Kuzey Ren Vestfalya Başbakanı (CDU) Armin Laschet, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Nasıl bir zamanda yaşıyoruz ki, kameralar önünde cinayet için 'iyi oldu' deniliyor. İnsan bu tür şeylerden ürperiyor.'' ifadesini kullandı.

Sosyal Demokrat Parti (SPD) Genel Başkan Yardımcısı Karl Lauterbach de PEGIDA'cıların insanları korkuttuğunu belirterek, Lübcke gibi katledilen demokratik bir siyasetçiye haset edenlerin her şeyi yapabileceğini vurguladı.

Saksonya Başbakan Yardımcısı Martin Dulig (SPD) de PEGIDA'nın Anayasa Koruma Teşkilatı tarafından kontrol edilmesi çağrısında bulundu ve gösteriye katılanların "endişeli vatandaşlar" değil aksine faşist öncüler olduğunu kaydetti.

Dresden Savcılığı Sözcüsü Lorenz Haase da konuyla ilgili olarak ''suçu övme'' iddiasıyla soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Aşırı sağcı Stephen Ernst tarafından öldürülen Kassel Valisi Lübcke, 2015'te mültecilerin Almanya'ya gelmelerini eleştirenlere karşı, "Bu değerleri paylaşmayan, istediği zaman bu ülkeyi terk edebilir. Her Alman bunu yapmakta serbesttir." ifadesini kullanmış ve bu açıklama aşırı sağcı çevrelerden büyük tepki görmüştü.

Vali Lübcke, 2 Haziran'da evinin bahçesinde başına tek kurşun sıkılarak öldürülmüştü.

Valiyi öldürdüğünü emniyetteki sorgusunda itiraf eden Ernst, mahkemede bu ifadesini geri çekmişti.





Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 05 Temmuz 2019 Cuma 21:46
  1. Almanya
  2. aşırı sağ
  3. cinayet
  4. Kassel Bölge Valisi Walter Lübcke
  5. PEGIDA

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Jeremy Hunt'a "Suudi bağışı" iddiası
    1. Jeremy Hunt'a "Suudi bağışı" iddiası
    2. Akhisarspor’da 2 imza birden
    3. Uygulama noktasından kaçan otomobil..
    4. Aydın için yatırım görüşmeleri hız..
    5. Afrin'de futbol turnuvası
    6. Altınordu yeni sezon hazırlıklarına..
    7. Hatay'da otomobildeki patlama
    8. Milli futbolcu resmen Juventus'ta!
    9. Aydın MHP’den 22. yıl mesajı
    10. Kayserispor, Umut Bulut ile sözleşme..
    11. Futbol: 2019 Afrika Uluslar Kupası
    12. Şair İnce Türkiye'deki sanat..
    13. MTV ödemeleri nasıl yapılır? 2019..
    14. AB ülkeleri arasında düzensiz göçmen..
    15. Almanlar aşırı sağcıları diğer..
    16. Hatay Valiliğinden CHP’li Suzan..
    17. Suriye'de YPG/PKK havan saldırısı..
    18. Atletico'dan Barcelona ve Griezmann'a..
    19. Uygur Türkleri Hollanda'da Çin'i..
    20. Devrilen traktörün altında kalan..
    21. 21. Uluslararası Sevgi, Barış,..
    22. Alaplı’da geri dönüşüm deposunda..
    23. İstanbul'da "Yeditepe Huzur" asayiş..
    24. Kasımpaşa'da yeni sezon hazırlıkları
    25. 21. Uluslararası Sevgi, Barış ve..
    26. Trabzonspor, Avrupa kupalarına katılım..
    27. Almanya'da PEGIDA'cıların Lübcke..
    28. Tunus Cumhurbaşkanı Es-Sibsi, seçim..
    29. Merih Demiral Juventus’da
    30. Kırkpınar'da ilk gün müsabakaları sona..
    Emin Pazarcı: Peki CHP'lilerin bu sorusuna HDP'liler ne cevap verecek?
    Emin Pazarcı: Peki CHP'lilerin bu sorusuna HDP'liler ne cevap verecek?
    Meral Akşener talimat verdi! İYİ Parti küçülüyor
    Meral Akşener talimat verdi! İYİ Parti küçülüyor
    Rus uzmandan çarpıcı TF-X yorumu: En büyük umut olacak
    Rus uzmandan çarpıcı TF-X yorumu: En büyük umut olacak
    Ali Babacan’ın böyle bir sözü var mı?
    Ali Babacan’ın böyle bir sözü var mı?
    CHP'li İmamoğlu'na 'İngilizce' kapağı: Önce kendi şirketlerinden başla
    CHP'li İmamoğlu'na 'İngilizce' kapağı: Önce kendi şirketlerinden başla

    Günün Karikatürü

    6 Temmuz 2019
    AK Parti'de hareketli saatler! Erdoğan vekilleri topladı
    AK Parti'de hareketli saatler! Erdoğan vekilleri topladı
    İran Yönetiminden şok suçlama! "Suudi Arabistan tankerimizin çıkışına izin vermiyor"
    İran Yönetiminden şok suçlama! "Suudi Arabistan tankerimizin çıkışına izin vermiyor"