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Almanya alarma geçti! 2 bin kişi tahliye edildi

Fransız medyasında yer alan habere göre, Almanya'da bir rafineride meydana gelen patlamanın ardından yangın çıkması sonucu bölgeden 2 bin kişinin tahliye edildiği belirtildi.

01 Eylül 2018 Cumartesi 11:06
Almanya alarma geçti! 2 bin kişi tahliye edildi

Almanya'nın güneyinde yer alan bir rafineride meydana gelen patlamanın ardından yangın çıktı.

Fransız haber ajansı AFP'nin haberine göre, çıkan yangında 8 kişi yaralandı.

Alman polisi ise bölgeden yaklaşık 2 bin kişinin tahliye edildiğini açıkladı.

Haber Tarihi: 01 Eylül 2018 Cumartesi 11:06
  1. Fransız haber ajansı AFP
  2. Alman polisi

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