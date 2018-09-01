Almanya alarma geçti! 2 bin kişi tahliye edildi
Fransız medyasında yer alan habere göre, Almanya'da bir rafineride meydana gelen patlamanın ardından yangın çıkması sonucu bölgeden 2 bin kişinin tahliye edildiği belirtildi.01 Eylül 2018 Cumartesi 11:06
Almanya'nın güneyinde yer alan bir rafineride meydana gelen patlamanın ardından yangın çıktı.
Fransız haber ajansı AFP'nin haberine göre, çıkan yangında 8 kişi yaralandı.
Alman polisi ise bölgeden yaklaşık 2 bin kişinin tahliye edildiğini açıkladı.
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