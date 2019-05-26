Almanya’da oy verme işlemi tamamlandı

BERLİN (AA) - Almanya’da Avrupa Parlamentosu (AP) ve Bremen Eyalet Meclisi seçimleri için oy verme işlemi sona erdi. Ülke genelinde AP ve Bremen Eyalet Meclisi seçimleri için yerel saat ile 08.00’de başlayan oy verme işlemi saat 18.00’de tamamlandı. Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier Berlin’de oy verirken, Başbakan Angela Merkel oyunu daha önce mektupla kullandı. AP seçimleri için 64,7 milyon seçmenin bulunduğu Almanya’da 41 parti ve inisiyatiften toplam bin 380 aday yarıştı. AP seçimlerinin yanı sıra Bremen eyaletinde yaklaşık 478 bin seçmen, gelecek 4 yıllık Eyalet Meclisi’nde yer alacak milletvekillerini belirlemek için sandık başına gitti.

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