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Almanya'da "Orta Doğu'da Akademik Mirası Koruma" Paneli

ODTÜ Tarih Bölümü Başkanı Prof. Dr. Ömer Turan:- "Orta Doğu'da son yıllarda Irak ve Suriye'de yaşanan savaş sadece apartmanları yıkmıyor, sadece insanları öldürmüyor, okullar bombalanıyor, sanat eserleri yıkılıyor, kütüphaneler yakılıyor, tek örneği kalmış el yazması eserler yakılıyor, yıkılıyor, imha ediliyor"- "Bunlar sadece o müzenin malı değil, sadece o şehrin hatta sadece Orta Doğu'nun da değil, bunlar insanlığın ve eşi yerine konulamaz eserler"

13 Haziran 2019 Perşembe 19:35
Almanya'da "Orta Doğu'da Akademik Mirası Koruma" Paneli

ESSEN (AA) - Ortadoğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Tarih Bölümü Başkanı Prof. Dr. Ömer Turan, "Orta Doğu'da son yıllarda Irak ve Suriye'de yaşanan savaş sadece apartmanları yıkmıyor, sadece insanları öldürmüyor, okullar bombalanıyor, sanat eserleri yıkılıyor, kütüphaneler yakılıyor, tek örneği kalmış el yazması eserler yakılıyor, yıkılıyor, imha ediliyor." dedi.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından Cumhurbaşkanlığı himayesinde yürütülen, "Orta Doğu'da Akademik Mirası Koruma" projesi kapsamında, Almanya'nın Essen kentinde panel düzenlendi. Panelde, YÖK Başkanvekili Prof. Dr. Safa Kapıcıoğlu, Prof. Dr. Ömer Turan, Alman politikacı Prof. Dr. Rita Süssmuth, Türk-Alman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Halil Akkanat, Marmara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erol Özvar, Prof. Dr. Murat Erdoğan, Prof. Dr. Hacı Halil Uslucan ve Dr. Bilge Kağan Özdemir birer konuşma yaptı.

Panelin düzenleyicilerinden YÖK Başkanvekili Prof. Dr. Safa Kapıcıoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yürüttükleri proje hakkında bilgi vererek, bugün Essen'deki Türkiye ve Göç Araştırmaları Vakfında düzenlenen toplantının, serinin 6'ncı toplantısı olduğunu belirtti.

Türkiye'de 4 milyonu aşkın mülteci bulunduğunu hatırlatan Kapıcıoğlu, "Biz de hem bu insanların yaşadığı dram hem 18-24 arası gençlerin yüksek öğretime ulaşmalarının temini konusunda ve bunun geleceğe taşınması konusunda farkındalık yaratmak hem de akademik mirasla ilgili yaşanan dramlara dikkat çekmek üzere bir proje kapsamında bu projeyi başlattık." ifadelerini kullandı.

Amaçlarının mülteci durumuna düşen öğrenim çağındaki gençlerin yanı sıra eğitim verme düzeyinde olan öğretim elemanlarının bu alanda rol almalarını sağlamak olduğuna vurgu yapan Kapıcıoğlu, "Bununla ilgili başat rol üstlenen Türkiye'nin yaptıklarını anlatarak diğer ülkelerde de bu konuda farkındalık yaratmak için bu projeyi başlattık ve yürütüyoruz." dedi.

-"Orta Doğu insanlık medeniyetinin beşiğidir"

ODTÜ Tarih Bölümü Başkanı Prof. Dr. Ömer Turan da AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, Orta Doğu'nun sadece petrolün çıktığı ya da dinlerin çıktığı yer olmadığını belirterek, "Orta Doğu insanlık medeniyetinin beşiğidir. Yazı, hukuk Orta Doğu'da başladı. Birçok bilim, matematik ve fen bilimi Orta Doğu'da başladı. Bilim, buradan Anadolu ve Mısır'a yayıldı. Bilim geleneği Orta Doğu'da İslami dönemde de devam etti. Orta Doğu renkli, çoklu, birlikte yaşama kültürüne sahip, bilim ve sanatın her zaman itibar gördüğü, rağbet gördüğü bir bölgeydi." diye konuştu.

Prof. Dr. Turan, "Orta Doğu'da son yıllarda Irak ve Suriye'de yaşanan savaş sadece apartmanları yıkmıyor, sadece insanları öldürmüyor, okullar bombalanıyor, sanat eserleri yıkılıyor, kütüphaneler yakılıyor, tek örneği kalmış el yazması eserler yakılıyor, yıkılıyor, imha ediliyor. Bunlar sadece o müzenin malı değil, sadece o şehrin hatta sadece Orta Doğu'nun da değil, bunlar insanlığın ve eşi yerine konulamaz eserler." ifadelerini kullandı.

Araştırma geleneğinin, bilim geleneğinin ve akademik geleneğin bina inşa eder gibi yapılmadığını vurgulayan Turan, şunları kaydetti:

"Bilim adamları dağılınca onları toparlamak, o bilim geleneğini, kültürünü yeniden oluşturmak zor bir iştir ve dağılıyor insanlar. Türkiye çok şükür bu anlamda elinden geleni yapıyor, o akademisyenleri istihdam ediyor, onlara kucak açıyor, öğrencilere kucak açıyor. Bu duruma Avrupa'nın ve diğer insanların dikkatini çekmek istiyoruz."

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Haber Tarihi: 13 Haziran 2019 Perşembe 19:35
  1. "Orta Doğu'da Akademik Mirası Koruma" projesi

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