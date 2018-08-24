Almanya'da orman yangını! 400 futbol sahası büyüklüğünde alan küle döndü

Almanya'nın başkenti Berlin yakınlarında orman yangını çıktı. 300 itfaiye görevlisinin katıldığı söndürme çalışmalarında Frohnsdorf, Klausdorf ve Tiefenbrunnen köyleri tahliye edildi.

500'den fazla insan akrabalarının evinde ve bölge yakınındaki Treuenbrietzen köyünün belediye binasında sabahladı. Treuenbrietzen'in belediye başkanı ilk kez bu kadar büyük bir orman yangınıyla karşı karşıya olduklarını ifade etti.

Yetkililer ilk belirlemelere göre yangının birkaç yerde çıktığını ve ardından 300 hektarlık, yani 400 futbol sahası büyüklüğünde bir alana yayıldığını açıkladı.

10 KM ÖTEDEN GÖRÜLÜYOR

Yükselen yangın dumanı 10 kilometre öteden görülebildiği bildirildi.

Bölgedeki tren seferlerinin aksamasına neden olan yangının Berlin Havaalanı ve hava trafiğini henüz etkilemediği kaydedildi.

Meteoroloji uzmanları Berlin ve Brandenburg'ta yağış beklediklerini, ancak yağmurun alevlerin yoğun olduğu bölgelerde etkili olup olmayacağı konusunda bir fikir belirtemeyeceklerini söyledi.

Yangının savaş malzemeleriyle dolu olan bölgede çıkması ise riski arttırıyor.

(Euronews)