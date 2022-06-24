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Avrupa Almanya'da orman yangını! 2 yerleşim birimi için tahliye kararı verildi
Avrupa

Almanya'da orman yangını! 2 yerleşim birimi için tahliye kararı verildi

Almanya’da Brandenburg ile Saksonya sınırında bulunan Gohrischheide bölgesinde çıkan orman yangınından dolayı 2 yerleşim biriminin tahliye edileceği bildirildi.

Yeniakit Publisher
2022-06-24 20:05:00 -
Almanya'da orman yangını! 2 yerleşim birimi için tahliye kararı verildi

Zeithain Beldesi İtfaiye Sözcüsü Dorit Riedel, yaptığı açıklamada, yangının bölgede 450 hektarlık alana yayıldığını belirterek bu kadar büyük bir yangının son yıllarda bu bölgede görülmediğini ifade etti.

Yangın söndürme çalışmalarına Saksonya tarafında 160 itfaiye erinin katıldığını, Alman ordusuna ait bir helikopterin de bu çalışmaya havadan destek verdiğini aktaran Riedel, Nieska yerleşim biriminin korunmasının öncelik taşıdığını vurguladı.

Riedel, bölgede eski bir askeri eğitim alanı bulunduğu için çalışmalarda zorluk yaşandığına işaret ederek burada ara ara küçük patlamalar meydana geldiğini anlattı.

Ormanlık alanda dar yollardan araçların geçemediğine dikkati çeken Riedel, yangının cepheden gelmesi durumunda tehlike arz edeceğinden ekiplerin geri çekildiğini söyledi.

RBB Televizyonun haberine göre de yangından dolayı bölgedeki Kosilenzien ve Kröblen yerleşim birimleri tahliye edilecek. Bölge için tehlike uyarısı yapıldığı aktarılan haberde, burada yaşayanlara tahliyeye hazırlanmaları, pencere ve kapıları kapalı tutmaları ve klima sistemlerinin kapatılması çağrısında bulunulduğu bilgisi paylaşıldı.

Elbe-Elster beldesi İtfaiye Şefi Steffen Ludewig de sürekli yönü değişen rüzgarın yangını körüklemeye devam ettiğini, başka bölgelerden itfaiye ekipleri talep edildiğini söyledi.

Bölgede dün çıkan yangının kontrol altında alındığı ancak daha sonra rüzgarın etkisiyle yeniden alevlendiği kaydedildi.

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4-5 ay ortalama 60 derece sıcağa hazır olmalı almanya. Gezegenin anasını ağlattınız para ve kalkınma uğruna. Şimdi de gaz pahalı diye kömüre dönüş ha. Bu dünyayı başıboş mu zannettiniz. Kuzey denizi antalya gibi olsun da antalyaya gelmek zorunda kalmayın inşAllah. Tatil parasını da gaza yatırın.
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