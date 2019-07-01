Almanya'nın kuzeyinde askeri helikopter düştü! Almanya'nın kuzeyinde orduya ait bir helikopterin düştüğü bildirildi. Kazada en az 1 kişinin öldüğü tahmin ediliyor.

Almanya'nın kuzeyinde orduya ait bir helikopter düştü. Kaza sebebiyle en az bir kişinin öldüğü belirtiliyor. Ayrıntılar gelecek...

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