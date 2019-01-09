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Almanya'da olumsuz hava koşulları

Ülkenin güneyinde yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi

09 Ocak 2019 Çarşamba 16:49
Almanya'da olumsuz hava koşulları

BERLİN (AA) - Almanya'nın güneyinde yer alan Bavyera eyaletinde yoğun kar yağışı günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

Yollarda biriken karlar nedeniyle A8 ve A9 numaralı otoyollarda 30 kilometreye varan araç kuyrukları oluştu.

Yoğun yağış nedeniyle kar kalınlığı Avusturya sınırına yakın bölgelerde 3 metreyi buldu.

Bazı turistlerin otellerinde mahsur kaldığı, ağaçların yıkıldığı ve bazı okullarda eğitime ara verildiği kaydedildi.

Yerel meteoroloji dairesi yoğun kar yağışının bu gece yarısına kadar devam edeceğini bildirdi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 09 Ocak 2019 Çarşamba 16:49
  1. Almanya
  2. olumsuz hava koşulları

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