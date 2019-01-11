0553 313 94 23

Almanya'da olumsuz hava koşulları: 3 ölü

Ülkenin güneyinde yoğun yağış sebebiyle 3 kişi hayatını kaybetti

11 Ocak 2019 Cuma 21:39
Almanya'da olumsuz hava koşulları: 3 ölü

BERLİN (AA) - Almanya'da olumsuz hava koşulları sebebiyle son iki günde 3 kişi hayatını kaybetti.

Ulusal medyada yer alan haberlere göre, ülkenin güneyinde yer alan Bavyera eyaletinde dün 2 kişi, bugün ise kar temizleme aracı şoförü hayatını kaybetti.

Yoğun kar yağışı nedeniyle otoyoldaki konvoyda 54 yaşındaki bir kadının, araçta saatlerce beklemesinin ardından kalp krizi geçirerek öldüğü kaydedildi.

Polis, Münih yakınlarındaki Aying beldesinde dokuz yaşındaki bir çocuğun aşırı kar yağışı nedeniyle devrilen ağacın altında kalarak öldüğünü açıkladı.

Lenggries beldesinde, kar temizleme aracının köprüde çalıştığı sırada Isar Nehri'ne devrildiği, 48 yaşındaki şoförün hayatını kaybettiği ifade edildi.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle Almanya'nın güneyindeki kara yollarında buzlanma nedeniyle kayan kamyonların yolları tıkaması sonucu 35 kilometrelik konvoy oluştu.

Almanya Silahlı Kuvvetleri, bazı köylerde yolları açmak ve evlerin üzerindeki karları temizlemek amacıyla 350 kadar askerin görev yaptığını açıkladı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 11 Ocak 2019 Cuma 21:39
  1. Almanya
  2. olumsuz hava koşulları

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    100 okul yaptıracak 100 hayırsever aranıyor1
    1. 100 okul yaptıracak 100 hayırsever..
    2. "Ankara'yı birlikte yöneteceğiz"
    3. Makedonya Meclisi isim değişikliğini..
    4. Türk Telekom'da yönetim kurulu..
    5. Almanya'da olumsuz hava koşulları: 3..
    6. Hırsızlık zanlıları özel ekip..
    7. Şanlıurfa'da sigara izmariti yüzünden..
    8. Meclis onayladı... Ülkenin adı değişti!
    9. Voleybol: Efeler Ligi
    10. Elazığ merkezli yasa dışı bahis..
    11. Pompeo Türkiye'nin operasyonu öncesi..
    12. MKE Ankaragücü'nde Mustafa Kaplan'a..
    13. Huawei'ye bir şok da Polonya'dan!..
    14. Kerkük'teki bayrak krizi devam ediyor
    15. Tank Palet Fabrikası'nın..
    16. Kedisini postayla barınağa yollayan..
    17. Amerikan dergisinden ABD'deki FETÖ..
    18. Bahreyn Kralı, Pompeo ile bölgesel..
    19. Sivas'ta bir öğretmen vaşak görüntüledi
    20. Makedonya Meclisi, ülkenin adının..
    Rus uzmandan flaş Türkiye açıklaması: Başarısız olacak
    Rus uzmandan flaş Türkiye açıklaması: Başarısız olacak
    Çakal Carlos yazdı! 'Türkiye'ye Amerikan Tuzağı'
    Çakal Carlos yazdı! 'Türkiye'ye Amerikan Tuzağı'
    “Suriye’ye giremedim, Hüsnü Mahalli ‘Beni niye aramadın?’ dedi”
    “Suriye’ye giremedim, Hüsnü Mahalli ‘Beni niye aramadın?’ dedi”
    Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! O ismin tüm mal varlığı donduruldu
    Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! O ismin tüm mal varlığı donduruldu
    Akit gündeme getirmişti... Erdoğan’dan ‘Palu ailesi’ talimatı!
    Akit gündeme getirmişti... Erdoğan’dan ‘Palu ailesi’ talimatı!

    Günün Karikatürü

    12 Ocak 2019
    Tunuslu eski bakandan flaş açıklama! 'Türkiye konu olduğunda kıyamet kopuyor'
    Tunuslu eski bakandan flaş açıklama! 'Türkiye konu olduğunda kıyamet kopuyor'
    Rusya'dan skandal! Harekat öncesi rengini belli etti
    Rusya'dan skandal! Harekat öncesi rengini belli etti