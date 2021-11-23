Almanya’da ‘ölüm listesi’ skandalı patlak verdi: Binlerce kişiyi öldürmeyi planlamışlar!

Skandal, bazı yerel gazetelerin ve bir derneğin yaptığı araştırma ile ortaya çıktı. Irkçı Neo-Nazi terör örgütü NSU'nun hazırladığı ve 10 bin ismi kapsadığı bilinen ölüm listesi, güvenlik birimleri tarafından sır gibi saklanıyor. Listede kimlerin yer aldığı tam olarak bilinmiyor. Ancak şimdi yapılan araştırma kapsamında, bu listede yer aldıkları halde polis tarafından uyarılmayan isimler olduğu belirlendi.

"Polis önlem almadı”

Sabah Avrupa muhabiri Mustafa Akbaba’nın haberine göre NSU'nun 10 bin kişilik ölüm listesinde Anayasa Mahkemesi eski Başkanı Hans Jürgen Papier ve Yeşiller Milletvekili Hans Christian Ströbele gibi isimler de bulunuyor. Ölüm listesinde adı geçen emekli hakim Papier, "Polisin beni bilgilendirmesini beklerdim" derken, Ströbele de, "Haber verilmemesi hiç iyi değil. O dönem korumam da yoktu. Polisin önlem alması gerekirdi" diye konuştu.

Adresleri bile varmış

Önlmem almadığı için Federal Kriminal Daire'yi (BKA) suçlayan potansiyel kurbanlar, ölüm listesinde yer alan isimlerin uyarılmamış olmasını anlamakta güçlük çektiklerini belirtti. Özel adreslerinin bile Neo-Nazi katillerin ellerinde olmasına karşın polisin kendilerini uyarmadığını belirten ünlü isimler, "Kısaca, 'İsminiz böyle bir listede var' deyip geçiştirdiler. 'Adresiniz onlarda, dikkat edin' diye uyarmadılar" dedi.

Tehlike altındakiler uyarılmalıydı

Irkçıların ölüm listesine aldığı isimlerin özel adres bilgileri dışında telefon numaralarına bile sahip oldukları öğrenildi. Buna rağmen Alman polisi potansiyel kurbanları sadece bilgilendirmiş olmak amacıyla bilgilendirdi, ama potansiyel tehlike hakkında uyarıda bulunmadı. Polis, "Özel adresiniz ellerinde" bilgisini vermediği gibi, 10 bin kişi arasından sadece birkaç kişiyi bilgilendirmeyi uygun buldu.

Lübcke’nin de adı vardı

NSU katilleri ve perde arkasındaki isimler tarafından hazırlanan 10 bin kişilik ölüm listesinde, öldürülen Kassel Bölge Valisi Walter Lübcke de vardı. Buna rağmen polis ve gizli servis, Lübcke'yi koruyamadı ve Kassel Valisi evinin bahçesinde öldürüldü. Lübcke öldürüldükten sonra isminin NSU'nun 10 bin kişilik ölüm listesinde yer aldığı ortaya çıkmıştı.