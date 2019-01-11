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Almanya'da Neonazilere bilgi veren polis hakkında soruşturma

- Almanya’nın Hessen eyaletinde Neonazilere bilgi verdiği gerekçesiyle bir polis hakkında soruşturma başlatıldı

11 Ocak 2019 Cuma 20:11
Almanya'da Neonazilere bilgi veren polis hakkında soruşturma

BERLİN (AA) – Almanya'nın Hessen eyaletinde Neonazilere bilgi verdiği gerekçesiyle bir polis hakkında soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Süddeutsche Zeitung gazetesinin haberine göre, Hessen'deki bir polis memuru, “Aryans” adlı Neonazi grubundan bir tanıdığına bilgiler vermekle suçlanıyor.

"Aryans" grubunun Almanya genelinde şiddet yanlısı bir yapıya sahip olduğu ifade edildi.

Halle Eyalet Mahkemesinde yargılanan grup üyelerinden Martina H’nın cep telefonunun soruşturma kapsamında incelendiği ifade edildi.

Martina H’nın söz konusu polisten iki kez bilgi istediği ve polisin de bu bilgileri verdiği aktarıldı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 11 Ocak 2019 Cuma 20:11
  1. Hessen eyaleti
  2. Neonazi
  3. polis

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