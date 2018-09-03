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Almanya'da Nazi selamı veren iki polis açığa alındı

Alman medyasında yer alan habere göre sarhoş olduklarını itiraf eden ve görgü tanıklarının doğrulamasıyla Nazi selamı verdikleri belirlenen 2 polis memuru açığa alınarak haklarında soruşturma başlatıldı.

03 Eylül 2018 Pazartesi 15:30
Almanya'da Nazi selamı veren iki polis açığa alındı

Almanya'da Nazi selamı verdikleri ve ırkçı söylemlerde bulundukları iddia edilen iki federal polis memuru hakkında soruşturma açıldı. Görgü tanığı polis tarafından yapılan açıklamada, polis memurlarının sarhoş oldukları ve barın hemen dışında bulundukları sırada Nazi selamı verdikleri ve ırkçı ifadeler kullandıklarını doğrulanıyor.

Alman haber ajansı DPA'nın haberinde, polislerin sarhoş olduklarını itiraf ettikleri ve sarf ettikleri ırkçı sözleri ise arkadaş arasında geçen içki masası sohbeti olarak nitelendirdikleri belirtildi. Polis, olaya tanık olan daha fazla görgü şahidi bulmak adına olay hakkında daha fazla ayrıntı vermeyeceğini açıkladı.

"AŞIRI SAĞA İZİN VERMEYECEĞİZ"

 

Geçtiğimiz hafta, Almanya'nın Saksonya Eyaleti'ndeki Chemnitz kentinde bir Almanın öldürülmesi ve olayla ilgili iki mültecinin gözaltına alınmasından sonra başlayan aşırı sağcı protesto gösterileri sırasında Nazi selamı veren on kişi hakkında da soruşturma başlatılmıştı.

Olay hakkında Bild'e açıklamalarda bulunan Alman Adalet bakanı Katarina Barley, "Aşırı Sağın toplumumuza sızmasına asla izin vermeyeceğiz" yorumunda bulundu.

 

Haber Tarihi: 03 Eylül 2018 Pazartesi 15:30
  1. Nazi selamı
  2. Alman haber ajansı DPA
  3. Chemnitz
  4. Bild
  5. Alman Adalet bakanı Katarina Barley

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