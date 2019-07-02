Almanya'da Müslümanların çatı kuruluşuna yeni üyeler katıldı

KÖLN (AA) - Almanya'da 4 büyük Müslüman çatı kuruluşunun oluşturduğu Müslümanlar Koordinasyon Konseyi (KRM), ülkede Müslümanların ortak adım atması amacıyla iki yeni kuruluşu daha bünyesine katarak üye sayısını 6'ya çıkardı.

Köln'de Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Genel Merkezi'nde düzenlenen konsey toplantısında, Fas Genel Konseyi (ZRMD) ile Arnavut-İslam Birliği Merkezleri (UIAZD) temsilcileri imza atarak KRM'ye katıldı.

İmza töreninde KRM kurucu üyeleri DİTİB, İslam Konseyi, İslam Kültür Merkezleri Birliği (VIKZ), Almanya Müslümanları Merkez Konseyi (ZMD) temsilcileri de hazır bulundu.

KRM Sözcüsü Nurhan Soykan, tören sonrası AA muhabirine yaptığı açıklamada, koordinasyon konseyinin genişlemesinden dolayı memnuniyet duyduklarını söyledi.

Almanya'daki Boşnaklar Toplumu (IGBD) ile katılım konusunda görüşmelerin sürdüğünü belirten Soykan, "Almanya'daki İslami cemaatlerin bir çatı altında toplanması anlamına gelen bu birleşme, KRM için gelecek adına itici güç olarak kendisini gösterecektir." ifadesini kullandı.

Soykan, genişletilmiş KRM'nin ilk adımının, ortak konseptlerin oluşturulması ve çeşitli alanlardaki ortak çalışmaların çoğaltılması için bir komisyon kurulması olacağını aktararak, şöyle devam etti:

"Ortak hedef KRM'yi içeriksel, kavramsal ve organizasyonel anlamda geleceğe daha hazır hale getirmenin yanı sıra eyalet yapılanmalarının oluşturulması için gerekli zemini hazırlamak. Almanya'da çok önemli toplumsal meydan okumalarla karşı karşıya bulunuyoruz. İslami cemaatler olarak bu yeni düzenleme çerçevesinde bizlere düşen sorumlulukların farkındayız. Toplumun ve Almanya'da yaşayan Müslümanların huzuru için bizlere düşen görevleri güç birliği içerisinde yerine getireceğiz."

- "İslamofobiyle mücadele etmek için bir temsilci istiyoruz"

Özellikle son dönemde Batılı ülkelerde artan ırkçılık ve İslamofobi sorununa da değinen Soykan, şunları kaydetti:

"Almanya'da tabii sadece ırkçılar yok, çok büyük bir kitle de bizim yanımızda ve bizi destekliyor. Birlikteliğimizi daha da güçlendirip ırkçılara karşı birlikte çalışmak için önemli adımlar atıyoruz. Devletten, Yahudilerde olduğu gibi devlet içinde İslamofobiyle mücadele etmek amacıyla bir temsilci istiyoruz. Camilerimizin daha iyi korunmasını istiyoruz. Bu konulardaki çalışmalarımızı sürdüreceğiz."



