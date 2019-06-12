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Almanya'da Müslümanların çatı kuruluşu daha kapsayıcıolacak

Dört büyük Müslüman çatı kuruluşunun oluşturduğu Müslüman Koordinasyon Konseyi, Fas, Arnavut ve Boşnak çatı kuruluşlarını da bünyesine katarak büyüme kararı aldığını duyurdu

12 Haziran 2019 Çarşamba 11:59
Almanya'da Müslümanların çatı kuruluşu daha kapsayıcıolacak

KÖLN (AA) - Almanya'da 4 büyük Müslüman çatı kuruluşunun oluşturduğu Müslüman Koordinasyon Konseyi (KRM), Almanya'da Müslümanların ortak adım atması amacıyla, yeni kuruşları bünyesine alarak büyüme kararı aldı.

Almanya'nın Köln kentinde "Konseyin büyümesi" gündemiyle bir araya gelen üyeler, toplantı sonrası yapılan açıklama ile alınan kararı duyurdu.

Kurucu üyeleri Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DITIB), İslam Konseyi, İslam Kültür Merkezleri Birliği (VIKZ), Almanya Müslümanları Merkez Konseyi (ZMD) olan KRM konseyi adına yapılan yazılı açıklamada, "Bugün, Fas Genel Konseyi (ZRMD), Arnavut-İslam Birliği Merkezleri (UIAZD) ve Almanya'daki Boşnaklar Toplumu (IGBD) ile birlikte, onların da Müslüman Koordinasyon Konseyi'ne katılımına ilişkin mutabakat zaptı imzalanmıştır." ifadesi kullanıldı.

KRM Sözcüsü Nurhan Soykan, mutabakat zaptı imzalanan çatı kuruluşların konseye kısa süre içerisinde üye olmak ve komisyonlara da katılım sağlamak istediklerini belirtti. Soykan, bu kararla birlikte ülkedeki Müslümanların temsili noktasında büyük adım atıldığının altını çizdi.

Yeni çatı kuruluşlarının üyeliklerinin, temmuz başında Köln'de yapılacak genel kurulda resmi olarak kabul edilmesi planlanıyor.

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Haber Tarihi: 12 Haziran 2019 Çarşamba 11:59
  1. Almanya Müslümanlar Koordinasyon Konseyi (KRM)
  2. Almanya'da Müslümanlar

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