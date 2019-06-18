0553 313 94 23

Almanya'da Mursi için gıyabi cenaze namazı

Berlin, Frankfurt, Hamburg, Dortmund ve Hannover kentlerinde çok sayıda kişi, Mısır’ın seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi için gıyabi cenaze namazı kıldı

18 Haziran 2019 Salı 23:12
Almanya'da Mursi için gıyabi cenaze namazı

BERLİN (AA) - Almanya’nın başkenti Berlin’de, dün hayatını kaybeden Mısır’ın seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Kent merkezindeki tarihi Brandenburg Kapısı önündeki Pariser Meydanı’nda toplanan yüzlerce kişi, Muhammed Mursi’nin fotoğrafları ile Mısır, Türkiye ve Suriye bayrakları açtı.

Kur'an-ı Kerim okuyan katılımcılar, üzerinde "Mısır’ın meşru Cumhurbaşkanı Mursi" ve "Mısır Cumhurbaşkanı Mursi’nin ölümüyle ilgili bağımsız bir araştırma talep ediyoruz" yazılı dövizler de taşıdı.

Burada yapılan konuşmalarda, Mursi’nin Mısır’da düzenlenen demokratik seçimlerde cumhurbaşkanı seçildiği, kendisine yönelik darbe yapıldığı ve dünyanın buna karşı sesini çıkarmadığı ifade edildi.

Konuşmaların ardından meydanda Mursi için gıyabı cenaze namazı kılındı ve dualar edildi.

Almanya Mısır Demokrasi Birliği (DAUD) yönetiminden Ali Allavi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Mursi’nin vefat haberinden dolayı çok üzüldüklerini belirterek, Cumhurbaşkanı Mursi'yi ölüme götüren şartların da "korkunç" olduğunu ifade etti.

Allavi, 6 yıldır cezaevinde bulunan Mursi’nin birçok kez ilaç alamadığını, avukat ve ailesiyle görüşemediğini söylediğini anımsatarak, “Bu duruma kimse tepki göstermedi." dedi.

Mısır’da cezaevlerinde binlerce kişi bulunduğunu ve onların da hayatlarını kaybettiğini anlatan Allavi, Mısır’daki durumu tüm dünyanın bildiğini ifade etti.

Allavi, Mursi’nin ölümüyle ilgili bağımsız araştırma çağrısı yaparak, Almanya’nın Mursi’nin hayatını kaybetmesine ilişkin tepki vermemesini de eleştirdi.

Almanya'nın Frankfurt, Hamburg, Dortmund ve Hannover kentlerinde de çok sayıda kişi, Mursi için toplandı ve gıyabi cenaze namazı kıldı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 18 Haziran 2019 Salı 23:12
  1. “Muhammed Mursi
  2. Gıyabi cenaze namazı
  3. Mısır

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İSG sonuçları ne zaman açıklandı mı? İSG 2019 uzmanlık sınav sonuçları öğrenme
    1. İSG sonuçları ne zaman açıklandı mı?..
    2. Bakanlık duyurdu: Kırmızı kategorideki..
    3. Kırmızı kategorideki terörist etkisiz..
    4. "Dünyadaki mazlumlar gözünü Türkiye'ye..
    5. Kolombiya nerededir?
    6. Şanlıurfa'da trafik kazası: 2 yaralı
    7. Kastamonu’da akrabalar arasında..
    8. Almanya'da Mursi için gıyabi cenaze..
    9. Ceviz reçeli nasıl yapılır? Ceviz..
    10. Resmen açıkladılar: Füzelerimiz..
    11. Tosya Sanayi Kavşağı’nda otomobil..
    12. Cezayirli alimlerden "Mursi'nin..
    13. Ankara’da sel suları vatandaşlara zor..
    14. "Mesele sadece iki partinin..
    15. 300 kiloluk obez adam askeri..
    16. Bu içecek tarifi damarları temizliyor
    17. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(S-400) O iş..
    18. Trabzon Yaşlıları Koruma Derneği'nin..
    19. Abdurrahim Albayrak transferde ’sır’..
    20. Ülkede büyük şok! İki köye saldırı: 41..
    21. KKTC hükümetinden kapalı Maraş..
    22. Bilecik-Arifiye demiryolu hattı..
    23. Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak?
    24. TCDD’den trafiğe kapatılan platformlar..
    25. Vali İsmail Ustaoğlu, Araklı’daki..
    26. Ürdünlü sendikalardan Bahreyn..
    27. Cemal Kaşıkçı cinayetinde flaş gelişme
    28. Trabzon'dan acı haber! Çok sayıda ölü..
    29. Libya'daki UMH Fransa ile güvenlik iş..
    30. Mali'de iki köye saldırı: 41 ölü
    Temel Karamollaoğlu açıkladı: Biz buna rıza gösteririz
    Temel Karamollaoğlu açıkladı: Biz buna rıza gösteririz
    Uzman isimden korkutan uyarı! Su yerine tüketmek aniden öldürüyor
    Uzman isimden korkutan uyarı! Su yerine tüketmek aniden öldürüyor
    Yalan makinesi Ekrem'den program sonrası dikkat çeken VIP fotoğrafı
    Yalan makinesi Ekrem'den program sonrası dikkat çeken VIP fotoğrafı
    Dünya bu tehdidi konuşuyor: Çekilin, yoksa tankerlerinizi bombalarız
    Dünya bu tehdidi konuşuyor: Çekilin, yoksa tankerlerinizi bombalarız
    Saadet Partili ismin skandal Mursi mesajına sert tepki: Bunu diyorsanız, ABD’nin konu mankenisiniz demektir!
    Saadet Partili ismin skandal Mursi mesajına sert tepki: Bunu diyorsanız, ABD’nin konu mankenisiniz demektir!

    Günün Karikatürü

    19 Haziran 2019
    Başörtüsü yasakçısından Ekrem’e destek!
    Başörtüsü yasakçısından Ekrem’e destek!
    Şirin Payzın'ı rezil eden paylaşım! Geri adım attı...
    Şirin Payzın'ı rezil eden paylaşım! Geri adım attı...