Almanya'da mülteciler için diploma töreni

KÖLN (AA) - Almanya'nın Köln kentinde, ortaokuldan mezun olan 32 göçmen ve mülteci, düzenlenen törenle diplomalarını aldı.

Müslüman Kadınlar Danışma ve Eğitim Merkezi'nde (BFmF) eğitim gören ve okulu başarıyla bitiren 32 öğrenci için diploma töreni düzenlendi.

BFmF Müdürü Erika Theissen, burada yaptığı konuşmada, Almanya'da mesleki açıdan diplomanın önemine işaret etti.

Theissen, "Biz çoğu mülteci gencin diploması olmadığını bildiğimiz için bu kişilere yardımcı olmak istedik. Göçmen kadınların ortaokulu bitirme konusunda 20 yıldan fazla süredir tecrübemiz var ve bu edindiğimiz tecrübeden dolayı kendimizi sorumlu hissettik. Genç erkeklerin çalışma hayatına uyumunu kolaylaştıracak bu büyük başarıdan dolayı hepimiz çok mutluyuz." dedi.



Öğrencilerin zorluklara rağmen öğrenmeye odaklanmayı başardıklarını ve sonunda mezun oldularını dile getiren Theissen, genç erkeklerin büyük çoğunluğunun, iyi bir meslek öğrenmek için daha iyi bir temele sahip olmak amacıyla gelecek yıl eğitimini devam ettirmek yönünde çok iyi motive olduğunu söyledi.

Öğrencilere diplomalarını Kuzey Ren Vestfalya (KRV) Eyaleti Uyum Müsteşarı Serap Güler verdi.

Güler, BFmF'nin çalışmalarını övdü, diploma alan öğrencileri kutladı.

Suriye, Irak, Bosna-Hersek, Arnavutluk, Somali, Kongo, Afganistan, Eritre ve Türkiye'den gelen öğrencilere ayrıca hediye verildi.