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Almanya'da makine mühendisliği siparişleri ilk yarıda yüzde 9 azaldı

Alman Mühendisler Derneği, ülkede yılın ilk yarısında makine mühendisliğinde siparişlerin küresel ekonomideki zayıflıktan dolayı geçen yılın aynı dönemine göre reel olarak yüzde 9 düştüğünü duyurdu

05 Ağustos 2019 Pazartesi 14:21
Almanya'da makine mühendisliği siparişleri ilk yarıda yüzde 9 azaldı

BERLİN (AA) - Alman Mühendisler Derneği (VDMA), Almanya’da yılın ilk yarısında makine mühendisliğinde siparişlerin küresel ekonomideki zayıflıktan dolayı geçen yılın aynı dönemine göre reel olarak yüzde 9 düştüğünü bildirdi.

Almanya ekonomisinin bel kemiği olan sanayi üretimini temsil eden VDMA, ülkede makine mühendisliğinde siparişlerin haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5 azaldığını duyurdu. Ülkede söz konusu siparişler ocak-haziran döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre reel olarak yüzde 9 azaldı.

Siparişlerin düşmesine sebep olarak da “yavaşlayan küresel ekonomi” ve “otomotiv sektöründe yapısal değişim” gösterildi.

Haziranda, Almanya içi siparişlerde yüzde 16 ve Avro Bölgesi siparişlerinde yüzde 9’lık düşüş görülürken, Avro Bölgesi dışındaki ülkelerden gelen siparişlerde yüzde 2’lik artış dikkati çekti.

VDMA, Alman otomotiv sektöründen sonra en büyük ikinci sektörü olan makine mühendisliği sektörünün 2013'ten beri bu yıl ilk defa yüzde 2 daralmasını bekliyor. Bir milyondan fazla istihdam sağlayan sektörün üretiminin yüzde 70’den fazlası ihracat ediliyor.

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Haber Tarihi: 05 Ağustos 2019 Pazartesi 14:21
  1. Alman Mühendisler Derneği
  2. Almanya
  3. Makine Mühendisliği
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  5. VDMA

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