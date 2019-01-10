Almanya'da lösemi hastası minik Öykü için kampanya

KÖLN (AA) - Almanya'nın Duisburg kentinde, lösemi hastası 3,5 yaşındaki Öykü Arin Yazıcı için doku tipleme kampanyası düzenlenecek.

İzmir'de lösemi teşhisi konulan ve Antalya'da tedavi gören minik Öykü'nün yaşama tutunması için, 13 Ocak'ta Duisburg Grevenbroich Alevi Derneği, 18 Ocak'ta Duisburg Mehmet Akif Camisi ve 25 Ocak'ta Duisburg Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Merkez Camisi'nde gönüllüler tarafından kampanyalar düzenlenecek.

Bebek ve çocuklarda nadir görülen juvenil myelomonositik lösemi (JMML) teşhisi konulan ve iyileşmesi için acil olarak uygun kök hücre nakli gereken Öykü için daha önce de Almanya ve Türkiye'nin çeşitli şehirlerinde doku tipleme kampanyaları düzenlenmişti.

Akrabaları ve çeşitli doku bankalarına kayıtlı dünyada 32 milyon kişi arasından Öykü'ye dokusu uyan bağışçı henüz bulunamadı.



