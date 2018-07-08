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Almanya'da Kur'an-ı Kerim eğitimi alan öğrenciler karnelerini aldı

Almanya'da yaşları 6 ile 9 arasında değişen, Kur'an-ı Kerim ve temel dini bilgiler eğitimi alan 410 öğrenci karnelerini aldı.

08 Temmuz 2018 Pazar 16:30
Almanya'da Kur'an-ı Kerim eğitimi alan öğrenciler karnelerini aldı

Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Genel Merkezi'nde, 2017-2018 eğitim yılının sona ermesi dolayısıyla düzenlenen tören, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

DİTİB Genel Başkan Vekili Ahmet Dilek, törende yaptığı konuşmada, eğitimin önemine değinerek, çocukların okul ve dini eğitimlerine velilerin desteklerin devam etmesi gerektiğini söyledi.

410 ÇOCUĞA 11 KİŞİLİK KADROYLA EĞİTİM

Eğitime katılan görevlilere teşekkür eden Dilek, "Çocuklarımızı ve ailelerini göstermiş oldukları gayretten dolayı tebrik ediyorum. Öğrenci velilerini de en az öğrenciler kadar mutlu ve heyecanlı görüyorum. Rabbim bu heyecanınızı daim, çocuklarımızın yaşadığı topluma ve insanlığa hayırlı evlat olarak yetişmelerini nasip eylesin." dedi.

Eğitimler hakkında bilgi veren Köln Merkez Camisi din görevlisi Emre Şimşek ise eğitim yılı boyunca 6-9 yaş grubu kız ve erkek çocuklardan oluşan 410 öğrenciye, 11 kişilik bir kadroyla eğitim verdiklerini ifade etti.

2017-2018 eğitim yılı birincilerinin açıklandığı tören, karnelerin dağıtılmasıyla devam etti. Program, dua ve aile fotoğrafının çekilmesiyle sona erdi.

Haber Tarihi: 08 Temmuz 2018 Pazar 16:30
  1. Kur'an-ı Kerim
  2. Almanya
  3. Diyanet İşleri Türk İslam Birliği
  4. din eğitimi
  5. Köln Merkez Camisi

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