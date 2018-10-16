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Almanya'da kriz! 199 asker ihraç edildi

Alman ordusundaki ideoloji krizi büyüyor. Orduda son on yılda aşırı sağcı eğilimleri olduğu ortaya çıkan 199 Alman askeri, görevlerinden ihraç edildi.

16 Ekim 2018 Salı 15:32
Almanya'da kriz! 199 asker ihraç edildi

2008 yılından bu yana Alman ordusunun 199 mensubunun aşırı sağcı eğilimlere sahip olduğunun belirlendiği ve bunun üzerine söz konusu kişilerin çoğunun ordudan ihraç edildiği ortaya çıktı.

Düsseldorf'ta yayınlanan Rheinische Post gazetesinin Salı günkü haberinde, aralarında kadın ve erkeklerin bulunduğu 199 askerin 170'inin zorunlu askerlik döneminden bu yana ordu mensubu oldukları ifade edildi. Almanya'da zorunlu askerlik hizmeti yaklaşık yedi yıl önce, 1 Temmuz 2011 tarihinde kaldırılmıştı.

Federal Savunma Bakanlığı'ndan elde edilen verilere dayandırılan haberde, aşırı sağcılık şüphesi bulunan beş kişinin henüz ordudan ihraç edilmediği ve haklarındaki hukuki ve askeri sürecin sürdüğü belirtildi.

Söz konusu vakaların gün yüzüne çıkması üzerine orduya iş başvuru sürecinde de düzenlemeye gidildiği ifade edildi. Ordu bünyesindeki askeri karşı istihbarat biriminin geçen yıl iş başvurusunda bulunan kişilerin geçmişlerini incelemek amacıyla görevlendirildiği bildirildi. Şu ana dek 16 bini aşkın güvenlik incelemesinde bulunulduğu aktarıldı.

151 vaka incelendi

Savunma Bakanlığı sözcüsünün aktardığına göre, yapılan incelemeler sonucunda belirli kişilerin orduya katılması ve silah eğitimi almasına "birden fazla kez" engel olunuldu. Sözcü, "Aşırı sağcılık, aşırı solculuk ya da İslamcı bir geçmişi bulunsun, aşırıcılığın, 260 bin mensubu bulunan Alman ordusunda yeri yoktur" açıklamasında bulundu.

Ordunun karşı istihbarat biriminin, 2018 yılının ilk üç çeyreğinde, aşırı sağcı görüşlere sahip olduğu şüphesi bulunan toplam 151 vakayı incelediği ve bunların ikisinin teyit edildiği belirtildi.

Haber Tarihi: 16 Ekim 2018 Salı 15:32
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