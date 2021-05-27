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Almanya’da Kovid-19’dan ölenlerin sayısı açıklandı
Korona Virüs Almanya’da Kovid-19’dan ölenlerin sayısı açıklandı
Korona Virüs

Almanya’da Kovid-19’dan ölenlerin sayısı açıklandı

Almanya’da koronavirüsten ölenlerin sayısı 88 bine yaklaştı.

Yeniakit Publisher
2021-05-27 16:03:00 -
Almanya’da Kovid-19’dan ölenlerin sayısı açıklandı

Almanya’da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 269 kişi öldü.

Robert Koch Enstitüsünden (RKI) yapılan açıklamaya göre son 24 saatte 269 kişinin virüs nedeniyle yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı 87 bin 995'e çıktı.

Kovid-19 sebebiyle vefat eden Türklerin sayısı 2 bin 480 olarak kayıtlara geçti.

Ülkede son 24 saatte 6 bin 313 kişiye Kovid-19 tanısı konulurken toplam vaka sayısı 3 milyon 662 bin 490 oldu.

Ülkede 34 milyon 540 bin kişiye Kovid-19 aşısının ilk dozu, 13 milyon 53 bin kişiye de ikinci dozu yapıldı.

Haftalık 100 bin kişide görülen vaka sayısı 41 olarak hesaplandı.

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