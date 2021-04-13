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Avrupa Almanya’da koronavirüs dedbirleri 9 Mayıs’a uzatılıyor
Avrupa

Almanya’da koronavirüs dedbirleri 9 Mayıs’a uzatılıyor

Almanya’da koronavirüs tedbirleri 9 Mayıs'a kadar uzatılıyor. Federal Başbakan Merkel’in tüm Almanyada aynı anda aynı şekilde uygulanacak tedbir alma yetkisini gelecek hafta alabileceği bildirildi.

Yeniakit Publisher
2021-04-13 05:51:00 -
Almanya’da koronavirüs dedbirleri 9 Mayıs’a uzatılıyor

Almanya’da koronavirüse karşı alınan tedbirlerin 9 Mayıs’a kadar uzatılacağı bildirildi. Medyaya yansıyan bilgilere göre eyaletlerin başbakanları tedbirlerin uzatılması konusunda anlaşmaya vardı.

Eyalet başbakanlarının aldığı karara göre, mevcut koronavirüs tedbirleri tüm eyaletlerde 9 Mayıs’a kadar uzatılacak.

Tüm eyalet başbakanları tedbirlerin daha sıkılaştırılmasından yana görüş bildirmesine rağmen, bu yönde karar almakta zorlanıyor. Geçen hafta Federal Başbakan Angela Merkel, ülkede ortak tedbirlerin uygulanabilmesi için karar verme yetkisi istiyordu. Merkel’in bu yetkiyi bir yasal düzenleme ile alması bekleniyor. Ancak, Merkel’in yasal düzenlemesi henüz tamamlanmış değil.

 Bu yüzden de Merkel başkanlığında yapılacak olan toplantı ertelenmişti. Merkel’in tüm Almanya’da aynı anda aynı şekilde uygulanabilecek tedbirler kararı alabilme yetkisinin en erken gelecek hafta alabileceği belirtiliyor.

Sıkı tedbirler isteyen eyalet başbakanları, 9 Mayıs’a kadar negatif test sonucu ibraz edenlerin daha önceden randevu alarak alışveriş yapmasının aynen devam edeceğine karar verdi. Anaokulları ile okullar yörenin vaka oranı durumuna göre şartlı açık kalacak. Kişisel buluşmalardaki kısıtlamalar da devam edecek. Otel ve restoranlarla kültür ve spor işletmeleri de fiilen kapalı kalacak.

 

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