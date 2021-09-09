Almanya’da korona kuralı daha da sertleşiyor: 2G kuralı gündemde! Dördüncü dalgaya karşı şimdi de 2G kuralı!

Sosyal mesafe ve hijyen kurallarının yetersiz olduğunu belirten Montgomery, aşılamanın azaldığına dikkat çekerken, bundan sonra sadece aşı olanlar ve hastalanıp iyileşenlerin mekânlara alınmasını istedi. Montgomery, “Dördüncü dalgayı dramatik hale gelmeden kırmak için, mümkün olan her yerde ülke çapında bir 2G kuralı uygulanmalı” dedi.

Hızlı test de geçerli olmasın

Montgomery, sadece aşı olanlara ve iyileşenlere imkân (2G kuralı) tanınması halinde, bunun aşılamayı cazip hale getireceğini ifade etti. Hızlı testlerin geçerli olmamasını da isteyen Frank Ulrich Montgomery, aşı olmayanların ise sadece güncel PCR testi sunması halinde kabul edilmesi gerektiğini ifade etti. Robert Koch Enstitüsü, aşılamanın artmaması durumunda dördüncü dalganın sonbaharda Almanya’da çok ciddi etkileri olacağını açıklamıştı.