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Almanya’da korona aşısı olanlara ‘Dijital aşı sertifikası’ veriliyor
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Avrupa Almanya’da korona aşısı olanlara ‘Dijital aşı sertifikası’ veriliyor
Avrupa

Almanya’da korona aşısı olanlara ‘Dijital aşı sertifikası’ veriliyor

Almanya’da dijital aşı karnesi 14 Haziran’dan itibaren uygulanmaya başlayacak. Dijital aşı karnesinin tanıtımı ise perşembe günü yapılacak.

Yeniakit Publisher
2021-06-10 02:58:00 -
Almanya’da korona aşısı olanlara ‘Dijital aşı sertifikası’ veriliyor

Buna göre her iki aşıyı da yaptıranlar cep telefonları üzerinden dijital olarak aşı olduğunu ispat edebilecek. Federal Sağlık Bakanlığı sözcüsü, aşıları tam olan kişilerin cep telefonlarında dijital aşı karnesiyle aşı olduklarını kanıtlayabileceklerini duyurdu. Ancak aşıların uygulamada gözükmesi için öncelikle aşı sertifikası almak gerekecek.

Ücret ödenmeyecek

Buna göre 14 Haziran’dan itibaren doktorlar, aşı merkezleri ve eczacılar aşıları dijital olarak sertifikalandırmaya başlayacak. Aşı olan kişiler daha sonra aşı durumlarını CovPass veya CoronaAPP gibi uyarı uygulamasından kanıtlayabilecek. Buna göre doktorlar ve eczacılar aşı karnesindeki verilerin gerçek olup olmadığını kontrol ettikten sonra aşı kanıtı olarak kullanılan ve uygulamalarda saklanabilen bir QR kodu oluşturacak. Bu sertifika için aşı yaptıranlar ücret ödemeyecek.

 

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