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Almanya’da korkutan yangın

Almanya’da bir marangozhanede çıkan yangın paniğe neden oldu.

12 Haziran 2019 Çarşamba 11:11
Almanya’da korkutan yangın

Almanya’da bir marangozhanede çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı.


Amanya’nın Kuzey -Ren Vestfalya Eyaleti (KRV) bağlı Mönchengladbach kentinde bir marangozhanede sabahın erken saatlerinde yangın çıktı. Yangına, yüzlerce itfaiye ekibi müdahale ederken, fabrikaya yakın tüm yollar trafiğe kapatıldı. Düsseldorf şehri yakınlarındaki bir marangozhanede meydana gelen yangını söndürme çalışmaları devam ederken, itfaiye sözcüsü Frank Nieen, fabrikaya yakın alanlarda ikamet edenlerin evlerinin boşaltıldığını belirtti. Yangında, şu ana kadar ölen ya da yaralanan olmadığı bildirilirken yangının diğer alanlara sıçramaması için çalışmaların tüm gün süreceği ifade edildi.

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Haber Tarihi: 12 Haziran 2019 Çarşamba 11:11
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