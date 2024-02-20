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Avrupa Almanya'da konutlar hala aşırı pahalı
Avrupa

Almanya'da konutlar hala aşırı pahalı

Yeniakit Publisher
2024-02-20 07:30:00 -
Almanya'da konutlar hala aşırı pahalı

Almanya Merkez Bankası (Bundesbank) ipotek maliyetlerinin artmasıyla geçen yıl fiyatların düşmesine rağmen Almanya'da konutları hala aşırı değerli olduğunu söyledi.

Sektör verilerine göre, sahibi tarafından kullanılan konutların fiyatı geçen yıl yüzde 4'ün biraz üzerinde düştü. Alman İstatistik Ofisi yılın ilk dokuz ayındaki düşüşü yüzde 8,9 olarak açıkladı.

Bundesbank, Almanya'nın mevcut demografik ve ekonomik durumuna dayanarak fiyatların olması gerekenin hala yüzde 15-20 üzerinde olduğunu tahmin ediyor.

Bundesbank aylık raporunda "Aşırı değerlenme, kayda değer bir azalmaya rağmen henüz tam olarak düzeltilememiş olabilir. Bu durum fiyat düzeltmeleri için belirli bir risk oluşturmaya devam ediyor." dedi.

Banka, fiyat-gelir oranının referans değerinden %20 daha yüksek olduğunu ve emlak fiyatları, faiz oranları ve gelirler arasındaki uzun vadeli ilişkinin yüzde 10 ila yüzde 15 arasında bir aşırı değerlenme gösterdiğini belirtti.

 
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