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Almanya'da koalisyon ortağı SPD liderinin istifa etmesi

Sosyal Demokrat Parti yönetiminin aldığı kararla genel kurul tarihine kadar genel başkanlığa 3 kişi vekalet edecek

03 Haziran 2019 Pazartesi 18:19
Almanya'da koalisyon ortağı SPD liderinin istifa etmesi

BERLİN (AA) - Almanya Sosyal Demokrat Parti (SPD) Genel Başkanı Andrea Nahles'in istifa kararının ardından genel başkanlık görevini Genel Başkan Yardımcıları Manuela Schwesig, Malu Dreyer ve Thorsten Schaefer-Guembel'den oluşan üçlünün sürdüreceği bildirildi.

SPD yönetim kurulunun bugünkü toplantısının ardından genel merkez Willy Brand Haus'ta düzenlenen basın toplantısında Genel Başkan Yardımcıları Schwesig, Dreyer ve Schaefer-Guembel alınan kararı kamuoyuna açıkladı.

Buna göre 24 Haziran'da toplanacak yönetim kurulunun belirleyeceği olağanüstü genel kurul tarihine kadar söz konusu üçlü, partide vekaleten genel başkanlık görevini birlikte sürdürecek.

Dreyer, 3 genel başkan yardımcısı olarak genel başkanlığa aday olmayacaklarını belirtti.

Dreyer'in Rheinland Pfalz eyaleti başbakanlığına aday olacağı, Gümbel'in de 1 Ekim'de yeni bir göreve başlayacağı, Schwesig'in ise halihazırda Mecklenburg Vorpommer eyalet başbakanı olması nedeniyle aday olmayı düşünmedikleri kaydedildi.

Başbakan Angela Merkel de 3 ismi, koalisyon görüşmelerine katıldıkları için tanıdığını ifade ederek, yeni durumun herhangi bir istikrarsızlığa yol açacağını düşünmediğini belirtti.



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Haber Tarihi: 03 Haziran 2019 Pazartesi 18:19
  1. Almanya
  2. İstifa
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