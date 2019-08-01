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Almanya’da kılıçlı cinayet

Almanya’nın Stuttgart şehrinde yaşanan korkunç cinayette Kazak kökenli bir adam, kılıçla öldürüldü.

01 Ağustos 2019 Perşembe 15:07
Almanya’da kılıçlı cinayet

Almanya’nın Stuttgart şehrinde yaşanan korkunç cinayette Kazak kökenli bir adam, kılıçla öldürüldü.


Almanya’nın Stuttgart şehrinde yaşayan 36 yaşındaki Kazak kökenli bir Alman vatandaşı, dün akşamüstü tartıştığı bir kişi tarafından kılıç kullanılarak öldürüldü. Korkunç saldırıyı gerçekleştiren şüpheli olay yerinden bisikletiyle uzaklaştı. Cinayet şüphelisi, kısa süren bir kovalamacanın sonunda polis tarafından yakalanarak etkisiz hale getirildi. Polisten gelen ilk açıklamada cinayet silahının kılıç olduğu doğrulanırken, kurbanın öğleden sonra geç saatlerde kamuya açık bir sokakta saldırıya uğradığını söyledi.


Görgü tanıkları, bir tartışma sırasında meydana gelen saldırının ardından polisi aradı. Saldırıya uğrayan 36 yaşındaki adam, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Yakalanan şüphelinin sorgusu bugün gerçekleştirilecek.


Saldırı, Stuttgart’ın güneyinde bir yerleşim alanı olan Fasanenhof bölgesinde gerçekleşti. Birkaç büyük otomobil üreticisi de dahil olmak üzere merkezde bulunan birkaç büyük Alman firması ile oldukça zengin olan Stuttgart, Almanya’nın en güvenli şehirlerinden biri olarak kabul ediliyor.

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Haber Tarihi: 01 Ağustos 2019 Perşembe 15:07
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