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Almanya'da kaza yapan baba ile kızı hayatını kaybetti

Almanya'da kamyon ile çarpışan otomobilin sürücüsü Hasan Cinkara (46) ile yanında bulunan kızı Sevdanur Cinkara (9) hayatını kaybetti.

09 Eylül 2018 Pazar 19:51
Almanya'da kaza yapan baba ile kızı hayatını kaybetti

Kaza, geçen cuma günü Almanya'nın Oftersheim şehrinde meydana geldi. İddiaya göre Hasan Cinkara'nın kullandığı otomobil ile karşı yönden gelen kamyonla kafa kafaya çarpıştı. Kazada ağır yaralanan Hasan Cinkara ile kızı Sevdanur Cinkara götürüldükleri hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Almanya'da yaşayan ünlü boksör Hüseyin Cinkara'nın da ağabeyi olan Hasan Cinkara ve kızı Sevdanur Cinkara'nın ölümüyle ilgili Alman polisi soruşturma başlattı. Baba ile kızın cenazelerinin işlemlerinin tamamlanmasının ardından Türkiye'ye getirilerek Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde toprağa verileceği belirtildi.

Haber Tarihi: 09 Eylül 2018 Pazar 19:51
  1. Kahramanmaraş
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