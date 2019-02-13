0553 313 94 23

Almanya'da kamu çalışanlarının uyarı grevi devam ediyor

Berlin'de öğretmenler, eğitmenler, sosyal pedagoglar, polisler ve diğer kamu dairelerinde çalışan yaklaşık 12 bin kişi uyarı grevine katıldı- Saksonya'da 3 bin 800, Baden-Württemberg ve Bayvera eyaletlerinde 400'er kamu çalışanı grev yaptı

13 Şubat 2019 Çarşamba 19:08
Almanya'da kamu çalışanlarının uyarı grevi devam ediyor

BERLİN (AA) - Almanya'da kamu çalışanları ücret artışı talebiyle yaptıkları uyarı grevlerine devam ediyor.

Çeşitli sendikaların çağrısıyla bugün başta Berlin olmak üzere birçok eyalette binlerce kamu çalışanı iş bırakma eylemine katıldı.

Sendika yetkililerinin yaptığı açıklamalara göre, Berlin'de öğretmenler, eğitmenler, sosyal pedagoglar, polisler ve diğer kamu dairelerinde çalışan yaklaşık 12 bin kişi uyarı grevine katıldı. Saksonya'da 3 bin 800, Baden-Württemberg ve Bayvera eyaletlerinde 400'er kamu çalışanı grev yaptı.

Başkent Berlin'de sendikaların çağrısıyla düzenlenen gösteriye de binlerce kamu çalışanı katıldı.

Alexander Meydanı'nda toplanan göstericiler, tarihi Brandenburg Kapısı'na kadar yürüdü.

Göstericiler, ücret artışının yanı sıra kamu dairelerinde ve okullarda daha fazla kişinin istihdam edilmesini istedi.

Birçok eyalette dün de uyarı grevi yapan sendikalar, gelecek günlerde de söz konusu grevleri sürdürmeyi planlıyor.

Berlin eyaletinin Maliye Bakanı Matthias Kollatz, sendikaların grev çağrısı yapma hakkı bulunduğunu ancak şu anki müzakere sürecinde bu grevleri doğru bulmadığını ifade etti. Kollatz, kendisinin müzakere masasında çözüm bulmak istediğini kaydetti.

Bir milyondan fazla kamu çalışanı için ayda en az 200 avro olmak üzere yüzde 6 oranında ücret artışı talep eden sendikalar, uyarı grevleriyle toplu sözleşme görüşmelerinde eyalet hükümetleri üzerinde baskıyı artırmak istiyor.

Eyalet hükümetlerinin temsilcileri ise sendikaların talebini reddediyor. Sendikalar ile eyalet hükümetleri arasında yapılan 2. tur toplu sözleşme görüşmeleri başarısızlıkla sonuçlanmıştı. 3. tur görüşmeleri 28 Şubat’ta başlayacak.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 13 Şubat 2019 Çarşamba 19:08
  1. Almanya
  2. Berlin
  3. grev
  4. Kamu çalışanlar

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "Bu ülkenin insanına ve bu devlete küsülmez"
    1. "Bu ülkenin insanına ve bu devlete..
    2. EYOF 2019
    3. Yemen ve BM 2019 insani yardım planını..
    4. “Engelsiz Mikrofon Radyo Ödülleri”..
    5. Avusturya, Iraklı "kaçak" bülbülü..
    6. Soçi Zirvesi öncesi İdlib'e yoğun..
    7. GÜNCELLEME 2-İran'da intihar..
    8. Kaymakamdan dondurucu soğukta esnaf..
    9. Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro..
    10. Demirören Medya Grubu'nda flaş..
    11. Suudi kadınların "büyük biraderi"..
    12. Paris'teki gösteride polisi döven..
    13. HSK açıkladı: Terfi sonuçları ilan..
    14. Şule Yüksel Şenler yoğun bakıma alındı
    15. Panathinaikos-Olympiakos maçı yarıda..
    16. Şişli’de silahlı saldırı: 1’i ağır 2..
    17. Trump'tan Venezuela açıklaması:..
    18. Batman'da PKK'lı teröristlere ait..
    19. Aranan teröristi mahalle bekçileri..
    20. "Afrika kıtası Afrikalılara aittir"
    Tanzim satışları provoke etmeye çalışan İrfan Değirmenci'ye sert tepki! "Defol git!"
    Tanzim satışları provoke etmeye çalışan İrfan Değirmenci'ye sert tepki! "Defol git!"
    Mete Yarar ABD'nin o hamlesini yorumladı
    Mete Yarar ABD'nin o hamlesini yorumladı
    ABD'den Türkiye'ye küstah tehdit!
    ABD'den Türkiye'ye küstah tehdit!
    FETÖ elebaşı Gülen'den Clinton'a mektup: Aldatılıyorsun
    FETÖ elebaşı Gülen'den Clinton'a mektup: Aldatılıyorsun
    CHP, Fatih’te DHKP-C’liye emanet
    CHP, Fatih’te DHKP-C’liye emanet

    Günün Karikatürü

    14 Şubat 2019
    15 Şubat'a kadar bunu yapmayan yandı! 18 bin TL cezası var
    15 Şubat'a kadar bunu yapmayan yandı! 18 bin TL cezası var
    Fatin Dağıstanlı: Patlıcan ellerinde kaldı
    Fatin Dağıstanlı: Patlıcan ellerinde kaldı