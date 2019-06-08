Almanya'da "Kalemin Ahengi" hat sanatı sergisi

KÖLN (AA) - Almaya'nın Köln kentinde, Yunus Emre Enstitüsünce (YEE) "Kalemin Ahengi" temalı hat sanatı sergisi açıldı.

YEE Köln yerleşkesinde, enstitünün hat kursu öğretmeni Murad Kahraman ve öğrencileri tarafından yapılan eserlerden oluşan sergide, 48 eser yer alıyor.

Hattat Kahraman, açılışta yaptığı konuşmada, "yaşamak için öğrendiğini ve öğrendiği için yaşadığını" ifade ederek, renklerden, tasarım ve toplumsal değerlerden esinlenerek icra ettikleri bu sanatı yabancılara tanıtmak için çaba gösterdiğini söyledi.

Murad Kahraman, "Şimdiye kadar Köln'ün yanı sıra Almanya'nın farklı şehirleri ve Avrupa'nın diğer ülkelerinde sergiler açtık, seminerler verdik. Şu an Köln YEE ve Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Köln Chorweiler Camisi'nde hat sanatı derslerimiz devam ediyor. Bu sanata ilgi duyanlara kapımız her zaman açık." dedi.

Sergi, 28 Ağustos'a kadar gezilebilecek.