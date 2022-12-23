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Dünya Almanya'da istihbarat skandalı! "Vatana İhanet" ile suçlandı
Dünya

Almanya'da istihbarat skandalı! "Vatana İhanet" ile suçlandı

Almanya’da Dış İstihbarat Teşkilatında (BND) çalışan Alman vatandaşı Carsten L’nin Rusya için casusluk yaptığı suçlamasıyla tutuklandığı bildirildi.

Yeniakit Publisher
2022-12-23 07:10:00 - 2022-12-23 08:21:07
Almanya'da istihbarat skandalı! "Vatana İhanet" ile suçlandı

Almanya Federal Savcılığı, Alman İstihbarat Servisi'nde (BND) çalışan Alman uyruklu Carsten L.'nin Federal Adalet Divanı soruşturma yargıcı tarafından verilen karara dayanılarak “vatana ihanet” iddiasıyla tutuklandığını açıkladı.

İHA'nın haberine göre şüpheli Carsten L.'nin devlet sırları dahil birçok bilgiyi Rus istihbarat servisine ulaştırdığı belirtildi.

Soruşturmadan sorumlu Federal Kriminal Polis, dün şüpheli Carsten L.'nin başkent Berlin'deki evinde ve iş yerinde arama yaparak delil toplamıştı.

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